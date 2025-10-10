Штучний інтелект дедалі глибше інтегрується у професійне життя, викликаючи дискусії про майбутнє ринку праці. Попри поширені побоювання, технології не стільки замінюють фахівців, скільки стають потужним інструментом у їхніх руках. Уже сьогодні ШІ трансформує підходи до роботи в таких критично важливих сферах, як бізнес та охорона здоров'я, відкриваючи нові можливості для розвитку.

Як ШІ впливає на ринок праці?

Численні експерти давно лякають гучними заголовками про те, що штучний інтелект залишить усіх без роботи. Існує й інша думка, яку висловлюють такі важковаговики бізнесу, як директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Він вважає, що ключова ідея трансформації, яку несе технологія, полягає не в повній заміні людей, а в еволюції завдань і функцій. Він каже, що ШІ візьме на себе виконання рутинних завдань, що дозволить зосередитися на креативних аспектах роботи. Але чи варто довіряти керівнику, чия компанія сама розробляє ШІ й зацікавлена в якнайкращому його сприйнятті у суспільстві? 24 Канал поговорив на тему користі й загроз від ШІ з Юлією Штукатуровою, керівницею європейського регіону компанії GlobalLogic, щоб дізнатися про перспективи та майбутнє ринку праці, просоченому штучним інтелектом.

GlobalLogic, як одна з передових IT-компаній на українському ринку, активно залучена в процеси розробки й впровадження ШІ. Вона працює над технологіями для автомобілів, протезів, розробляє сайти, допомагає бізнесам проєктувати різноманітні продукти в таких сферах, як медицина, медіа, фінанси, телекомунікації та напівпровідники. Звісно ж, вона й сама застосовує ШІ в робочих процесах. Насправді GlobalLogic працювала з ШІ ще тоді, коли це не було мейнстримом.

За словами Юлії Штукатурової, однією з найперспективніших галузей для застосування ШІ є медицина. Технології генеративного штучного інтелекту здатні за короткий час аналізувати величезні масиви медичної інформації. Наприклад, ШІ може об'єднати широкі, але неглибокі знання лікаря-терапевта з вузькоспеціалізованими знаннями профільного фахівця. Такий симбіоз дозволяє системі запропонувати комплексні висновки, що може значно прискорити діагностику, допомогти в пошуку ліків проти складних хвороб та сприяти новим медичним відкриттям.

У сфері бізнесу штучний інтелект стає рушієм цифрової трансформації, допомагаючи компаніям переходити до моделі "розумного підприємства" (Intelligent Enterprise). Головна перевага будь-якого бізнесу – це дані, якими він володіє. ШІ допомагає систематизувати цю інформацію, забезпечити її прозорість та приймати на її основі ефективніші рішення. Наприклад, існують спеціалізовані набори інструментів, як-от VelocityAI, що інтегрують ШІ на всіх етапах розробки програмного забезпечення та в бізнес-процеси компанії, від взаємодії з клієнтами до виробництва.

Окрім цього, ШІ активно змінює й інші сфери. У містобудуванні технології допомагають аналізувати супутникові знімки для створення генеральних планів. Концепція "Розумного міста" (Smart City) вже реалізується через інтелектуальні системи керування світлофорами, парковками та ефективним використанням електроенергії.

Одним із потужних інструментів є створення "цифрових двійників" – повних віртуальних моделей заводів, аеропортів чи навіть цілих міст. Такі моделі дозволяють не лише відстежувати процеси в реальному часі, але й моделювати різні сценарії, наприклад, як зміниться інфраструктура міста при збільшенні населення.

Виклики

Водночас інтеграція ШІ пов'язана з викликами, зокрема з питаннями етики та конфіденційності. Люди схильні боятися того, чого не розуміють, зазначає Юлія, а ранні версії ШІ часто помилялися, що могло сформувати певні упередження на роки вперед.

Сьогодні розробники впроваджують принципи "етики за замовчуванням" і забезпечують прозорість алгоритмів, щоб система могла пояснити свої рішення.

Крім того, такі регуляції, як GDPR, встановлюють жорсткі вимоги до захисту даних. Важливо знайти баланс між державним регулюванням та створенням умов для інновацій, які часто народжуються саме в невеликих стартапах.

То чи замінить ШІ людину?

Коротка відповідь – ні. Головна цінність ШІ полягає не в заміні людини, а в трансформації її ролі. Він стає незамінним партнером, що автоматизує рутину та вивільняє людський потенціал для вирішення складних, стратегічних завдань – від медицини та управління міською інфраструктурою, до керування та оптимізації рішень на підприємствах.

Це не про заміну людини, а про полегшення її роботи, доповнення, підказки, зменшення помилок внаслідок людського фактора тощо.

Україна, на думку фахівців, має значний потенціал, щоб стати одним із лідерів у галузі ШІ, особливо в напрямках military tech та цифровізації державних послуг, де країна вже демонструє унікальні досягнення.

Україна, на думку фахівців, має значний потенціал, щоб стати одним із лідерів у галузі ШІ, особливо в напрямках military tech та цифровізації державних послуг, де країна вже демонструє унікальні досягнення.