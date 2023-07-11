Вступ

Після повномасштабної війни, що спалахнула в Україні 24 лютого 2022 року, ІТ-індустрія країни зіткнулася з безпрецедентними викликами. Щоб отримати уявлення про вплив на сектор та досвід GlobalLogic, однієї з провідних ІТ-компаній України, 24 Канал поспілкувався з Ігорем Костівим, віцепрезидентом GlobalLogic, який поділився своїми думками про те, як це вплинуло на галузь.

Не пропустіть Як українські ІТ-фахівці впливають на світові технології

У цьому матеріалі ви зможете прочитати про динаміку розвитку внутрішнього ІТ-ринку, експорту ІТ-послуг, наявності кваліфікованих спеціалістів та реакції компанії на виклики з якими вона зіткнулася.

Крім того, ми заглибимося у те, як фахівці GlobalLogic пережили перші місяці вторгнення, як компанія розвивається та реагує на постійно зростаючий попит на технології в українському ІТ-ландшафті.

Війна змінила все: виклики пов'язані з вторгненням

В умовах повномасштабної війни вітчизняний ІТ-ринок зазнав помітних трансформацій. Ми поцікавилися, як загалом українському IT вдалося адаптуватися до викликів включаючи передбачуваність бізнесу, обмеження на пересування та стабільність інфраструктури. Крім того, ми поговорили і про стан експорту ІТ-послуг, попит на спеціалістів та динаміку кадрів у GlobalLogic за цей період.

Як повномасштабна війна вплинула на український ІТ-ринок і на GlobalLogic зокрема?

Основа нашого бізнесу – це люди. Це людський капітал. І за час війни ми стали набагато стійкіші, згуртованіші та сфокусовані. Якщо говорити про індустрію в цілому, то за 2022 рік нам навіть вдалося зрости – я би сказав, за інерцією,

– розповідає Ігор.

Він зазначає, що у 2023 році ситуація суттєво ускладнилася. Костів виділяє три основні елементи (проблеми) цієї складності.

Перша проблема – це передбачуваність бізнесу для замовників. Основна суть передбачуваності полягає в тому, що інженера, або архітектора, або менеджера проєкту в будь-який час можуть покликати до армії. Це нормально для нас, як громадян, але для замовників це є ризик.

Якщо говорити про GlobalLogic та інші такі ж компанії, то в нас є дуже багато клієнтського ноу-хау. Ми співпрацюємо з клієнтами, які є ТОП-1 на ринку, ТОП-1 в світі, ТОП-1 в індустрії. Це є компанії з Fortune 500 або Fortune 100 (список 100 найкращих компаній для роботи, – прим. ред.), які є номер один на ринку, тобто вони рухають технологію вперед.

Як зазначає Ігор, якщо людину забирають з проєкту, є певний час (тиждень, два, три, місяць або й декілька місяців) щоб передати ноу-хау від архітектора до архітектора. Є випадки, коли навіть пів року потребувалося, щоб увійти в якийсь складний медтех-проєкт, особливо якщо це якийсь пристрій, від якого напряму залежить життя людини. Позаяк пристрій розробляє кількасот людей в Україні, відповідно, якщо забирається ключова людина, цілий бізнес може стати й перетворитися в проблемний.

Друга проблема, яку виділив Ігор Костів – це подорожі. Розробка високотехнологічного проєкту та його передача замовнику потребує банальної потреби поїхати та фізично зустрітися. І хоч в часи пандемії COVID-19 GlobalLogic вдалося випрацювати шляхи та методи віддаленої роботи, але все одно, як наголошує Ігор, ефективність прямого спілкування не має аналогів.

Так передача відбувається швидше, якщо можна приїхати. COVID вже закінчився, відповідно ті компанії, які є не в Україні, а в якихось інших географіях, які можуть спокійно приїхати до клієнта, вони мають перевагу, порівняно з нами. І ця перевага надзвичайно відчутна, коли нам треба взяти проєкт. Коли ми хочемо виграти якийсь тендер – особливо якщо це проєкт дещо більшого розміру, до якого ми звикли – неможливість приїхати позбавляє нас однієї з ключових переваг перед конкурентами, які можуть це зробити.

Третій виклик – інфраструктура. Водночас, як розповідає Ігор Костів, GlobalLogic достатньо добре адаптувалася та подолала цю проблему.

IT залежить від інфраструктури. За час війни інфраструктура показала достатню свою стабільність і передбачуваність. Тобто виклик як ризик він є, але не настільки великий, як перші два,

– зазначає Костів.

У підсумку очевидно, що повномасштабна війна створила значні складнощі для ІТ-індустрії. Передбачуваність бізнесу викликає занепокоєння, оскільки ключові фахівці можуть бути призвані на військову службу, а це впливає на безперервність проєктів та передачу ноу-хау. Обмеження на подорожі також створюють проблеми в ефективній взаємодії з клієнтами, надаючи конкурентну перевагу компаніям в інших географічних регіонах. Однак галузь продемонструвала стійкість і єдність в умовах кризи, що дозволяє очікувати певного зростання у майбутньому.

Яка ситуація з експортом ІТ-послуг з України? Що змінила повномасштабна війна? Можливо стало більше іноземних компаній, оскільки про Україну дізнається все більше людей?

За словами Ігора Костіва глобальна рецесія чинить знайчний вплив на галузь, а в Україні до цих проблем додаються ще й складнощі пов'язані з війною, що триває. Усе це очікувано призвело до занепаду бізнесу. Костів зазначає, що якщо ця динаміка буде продовжуватися, то варто очікувати скорочення ринку на 10 – 15% за умов, якщо індустрії не вдасться подолати ті проблеми, які є. Якщо ж проблеми подолати вдасться, то можна очікувати на плато, або і на зростання ринку.

Водночас нові клієнти готові виходити на український ринок, хоч вони і проявляють обережність через ризики безпеки.

Нові замовники є, їх можна знайти, вони продовжують обережно заходити в Україну, але це одиниці із сотень, які готові піти на ризик та підтримати нас у повному обсязі. У нас є регулярні обстріли, особливо це стосується східних та центральних областей, Києва. Це викликає стурбованість іноземних замовників. Це все є ризики, на які вони мають наважитися для того, щоб віддати проєкт в Україну. Попри це, в нас з'явилося одинадцять нових партнерів. Якби була стабільність, їх було би більше. Їхній об’єм не настільки великий, до яких ми звикли раніше,

– розповідає Ігор Костів.



Нові партнери приходять в Україну, але дуже обережно (Ігор Костів зправа) / Фото 24 Каналу

Чи достатньо сьогодні фахівців в українському ІТ? На яких спеціалістів та в яких напрямках сьогодні найбільший попит?

Якщо дивитися на сайти типу DOU або Work.ua, то їхня статистика показує, що кількість кандидатів вже збільшилася, у порівнянні з кількістю вакансій. Що ж до компанії GlobalLogic, то за словами Ігора Костіва в Україні є близько 200 вакансій.

Перший наш пріоритет – ті, хто вже є в компанії. Відповідно не всі є назовні, але ті вакансії, які є відкриті для зовнішнього найму, вони є на сайті.

Щодо трендів та запитів індустрії, посилаючись на внутрішні дослідження GlobalLogic, Костів зазначає, що зараз очевидний попит на інженерів середнього і вищого рівня. Початківцям трохи складніше, хоча якщо говорити про розробку Embedded-рішень (високотехнологічних пристроїв), то тут попит зберігся стабільно. Тобто молоді початківці можуть розраховувати на проєкти та місце в компанії.

Якщо фокусуватись на Embedded, то гарно зараз розвиваються Automotive, DevOps, Networking – такі от речі достатньо гарно йдуть. Знову ж таки це є свого роду такі вже фокусні речі в Embedded,

– зауважує Ігор.

Якщо говорити про інший бік попиту, то за словами Костіва тут є деякі зниження або сповільнення, які можна відслідкувати на сайтах-агрегаторах. Добре розвивається розробка в автомобільній галузі, DevOps та мережевих технологіях. Деякі технології, як-от Java та .NET, зазнали уповільнення попиту, за винятком певних сфокусованих напрямків. Вбудовані рішення залишаються сильним напрямком на всіх рівнях досвіду.

Криза спіткала загалом технологічну галузь в усьому світі. Деякі компанії звільняють працівників десятками тисяч – Facebook, Amazon, Twitter, Disney. Це накладається на війну в Україні: хтось виїхав за кордон, хтось мобілізувався. Чи спостерігали ви у GlobalLogic відтік кадрів протягом останніх двох років? Наскільки це було проблематичним і як вдавалося вирішити?

Ігор Костів зазначає, що лише за минулий рік GlobalLogic зменшилася на приблизно 400 людей. Ці люди покинули Україну, однак вони залишилися всередині компанії фактично просто змінивши локацію. За словами Костіва така ситуація не лише в компанії, а загалом по ринку.

Частина людей (які покинули компанію) виїхала з України – наприклад, жінки або чоловіки, у кого велика сім’я, троє і більше дітей. У них є можливість поїхати в іншу географію, щоб зберегти свою сім'ю. Вони поїхали й за цей час легалізувались у новій країні, там де у нас є офіс, тому що не можуть залишатися на українському контракті. Тобто для України це є скорочення, але для компанії в цілому вони залишилися. У нас є представництва у 20 різних країнах.

Водночас, як зазначає Ігор, є й позитивні моменти. Згідно з опитуванням GlobalLogic понад 70% людей, що виїхали, після перемоги, готові й хочуть повертатися назад. Він додає, що це лише ті люди, які точно визначилися, а є ще частина людей, які досі думають, тож цей відсоток має шанс вирости ще більше.

Загалом попри виклики, пов'язані з повномасштабною війною, український ІТ-ринок, включаючи GlobalLogic, продемонстрував стійкість та адаптивність. Непередбачуваність бізнесу, обмеження на подорожі та динаміка персоналу стали основними проблемами, що впливають на безперервність проєктів та загальне зростання галузі. Тим не менш, можливості для експорту та стримано позитивні прогнози дають надію на стабільне та процвітаюче майбутнє, яке залежить від низки чинників серед яких ключовим є перемога України у війні з Росією.

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Що з українською IT-освітою: якість та попит

Система освіти в Україні відіграє вирішальну роль у підготовці студентів до кар'єри у процвітаючому ІТ-секторі. Однак, оскільки галузь постійно розвивається, виникає потреба оцінити, чи забезпечує українська освіта випускників необхідними навичками, щоб досягти успіху на ринку праці в ІТ.

У цій частині розмови з Ігорем Костівим ми обговорюємо конкурентоспроможність молодих ІТ-спеціалістів, співпрацю компанії з університетами та можливості навчання, що надаються для подолання прогалин у навичках.

Українська освіта забезпечує достатній рівень знань у претендентів на вакансії в українському ІТ? Чи достатньо навичок у тих, хто щойно закінчив університет і хоче влаштуватись на роботу в ІТ-сфері?

Ігор Костів розповів, що освітні програми в країні загалом намагаються наздогнати індустрію і потреби, які виникають на ринку. Часто це навіть вдається зробити, однак з огляду на те, що IT-індустрія дуже динамічна і постійно змінюється, а відтак постійно виникають нові потреби, на думку Костіва, в профільній освіті завжди є моменти для покращення.

GlobalLogic допомагає та інвестує в матеріально-технічний потенціал. Наприклад, ми маємо в 6 українських вузах обладнані лабораторії, до яких студенти можуть приходити й спробувати себе в розробці програм і пристроїв. Ми допомагаємо. Знаємо, що є виклики в індустрії навчання, якщо так можна сказати, і допомагаємо нашим вузам, щоб вони стали кращими, щоб вони надолужили, наздогнали індустрію і були на рівні з потребами.

Наскільки наші молоді айтівці конкурентноспроможні у порівнянні із закордонними кадрами? Чи є потреба в залученні закордонних спеціалістів?

Ігор акцентує на тому, що українці, як нація, достатньо працелюбні, люблять досягати результатів та вершин, а також створювати речі, і ці риси є значною перевагою на ринку. Він додає, що українські фахівці звикли до потреби навчатися, оскільки IT – це не та галузь, у яку ти зайшов, і сидиш.

Це галузь, у якій постійно треба навчатися, і наші фахівці звикли до навчання постійного, бути на хвилі, особливо враховуючи, що наші клієнти в основному ТОП-компанії. Відповідно, ми вкладаємо, як компанія, допомагаємо бути найкращими технологічно, і не тільки. Загалом наші фахівці дійсно мають змогу долучитися до проєктів, які впливають на життя людей по всьому світу. Ми, як міжнародна компанія, маємо міжнародних замовників, і лідерство на ринку допомагає тим же самим інженерам теж розуміти, що їм треба бути лідерами й у технічному плані.

Ви згадали про те, що GlobalLogic співпрацює з українськими вишами щодо підготовки ІТ-фахівців. Як відбувається така співпраця – програми практики, стажування чи щось на кшталт інтернатури?

Зі слів Ігора Костіва співпраця GlobalLogic з університетами виходить за рамки програм стажування і включає в себе комплексні навчальні ініціативи. З 2019 року компанія інвестувала значні ресурси – понад 6 мільйонів гривень – у професійний розвиток у Центральній та Східній Європі, значну частину з яких було спрямовано в Україну.

Через платформу GlobalLogic Education в ній беруть участь 26 університетів, шість з яких користуються повністю обладнаними лабораторіями компанії, молоді українці мають змогу отримати необхідну освіту та фах. Десятки тисяч людей в Україні вже пройшли навчання на цій платформі, яка також пропонує програми буткемпів для підвищення кваліфікації.

Ми зацікавлені, щоб наші інженери покращували себе. Фактично компанія робить навчальні програми від початкового рівня і може вести інженера до рівня архітектора, менеджера – до того рівня, на якому йому буде комфортно.

Крім того, GloblLogic має і програми Basecamp, де компанія навчає взагалі базових речей. Також є програми, де студент може за кілька місяців пройти щось схоже до інтернатури після чого найкращі студенти можуть отримати пропозицію від компанії.

Тож поки українська система освіти продовжує розвиватися, щоб відповідати вимогам ІТ-індустрії, яка постійно змінюється, компанії, як от GlobalLogic, намагаються налаштувати співпрацю між університетами для підготовки конкурентноспроможних фахівців. Хоча є ще багато можливостей для вдосконалення, прихильність до безперервного навчання та цілеспрямованість українських ІТ-спеціалістів забезпечують їм хороші позиції на світовому ринку праці.

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Як GlobalLogic подолала перші місяці вторгнення

Початок повномасштабної війни приніс величезні виклики для компаній в Україні, оскільки невизначеність нависла над їхньою діяльністю та безпекою співробітників. Ми поговорили про те, як компанія пережила перші місяці вторгнення, поставивши на перше місце благополуччя своїх співробітників і надала підтримку для забезпечення безперервності бізнесу.

На початку повномасштабного вторгнення, здавалося, ніхто не розумів, що і як має бути далі. Як компанія пережила ці перші місяці вторгнення і що ви робили для убезпечення своїх працівників, для їхнього захисту?

GlobalLogic мала план безперервності бізнесу ще до вторгнення, в якому були визначені заходи, яких необхідно було вжити у важкі часи. Компанія підготувала план дій та уклала контракти на підтримку ще до початку війни.

У перші місяці нашим безумовним акцентом була підтримка людей. Як я вже казав, люди – наша найбільша цінність. Ми надали підтримку з релокації людей, рекомендували спеціалістам переїжджати – чи тимчасово, чи на постійній основі у західні регіони України – у більш безпечні місця. Компанія надала додаткову фінансову підтримку для цього. Також допомогла з забезпеченням живлення, коли були відключення, чи з тим же інтернетом. Загалом все, що потрібно людям, щоб відчувати себе в безпеці, – ми це зробили.

Як розповів Ігор Костів, вже після того, як відбулося переміщення людей, у компанії побачили де є найбільші скупчення фахівців, і було прийнято рішення відкрити тимчасові офіси в цих місцях де була критична маса людей і виникла доцільність таких приміщень. Відтак спеціальні офіси GlobalLogic з'явилися у таких містах:

Івано-Франківськ,

Трускавець,

Вінниця,

Луцьк,

Рівне,

Тернопіль,

Ужгород.

Відповідно, при потребі люди змогли туди піти й виконувати проєкти. Це підвищило надійність бізнесу в цілому. Вже зараз, за словами Ігора, потреба в тих мініофісах зменшилася, тому деякі з них GlobalLogic планує закрити.

Що ж до звичних офіссів компанії, які були ще до повномасштабного вторгнення, то їх обладнали укриттями, безперервним живленням та інтернетом.

Львів у нас в робочому стані, Київ також, Харків. У Харкові можна прийти, але оскільки місто достатньо близько (до лінії фронту), то там набагато складніше. Але так само можна прийти в офіс, зарядитися, попрацювати. Компанія дуже пишається тим, що інженери проявляють таку стійкість. Дійсно продовжуємо виконувати проєкти навіть з укриттів.



Будівля львівського офісу GlobalLogic має обладнане укриття / Фото 24 Канал​



В укритті фотовиставка "Рік Стійкості", присвячена роковинам вторгнення / Фото 24 Канал

Водночас Ігор Костів зазначає, що еякі проєкти довелося перевести за кордон, оскільки угоди з деякими із замовників мали відповідний пункт про те, що, якшо проєкт реалізовується в країні, де ведуться бойові дії, то його звідти треба забрати. Разом з тим Ігор наголосив, що такі замовники попри все й надалі зацікавлені в співпраці з Україною.

Які соціально відповідальні проєкти або ініціативи підтримує GlobalLogic, зокрема в Україні? Як компанія допомагає ЗСУ?

Ми не так давно рахували загальну суму проєктів на українському ринку. Цифра йде на мільйони. Це, власне, фінансова підтримка інженерів, яка їм була потрібна, їхніх родин, внески до фондів, на кшталт "Повернись живим", гуманітарні фонди, адресна допомога. Частина також Збройним Силам України. Майже 180 людей з компанії служать у ЗСУ і компанія також підтримує їх,

– розповів Ігор Костів.

Ігор також розповів, що інженери компанії самі (в індивідуальному порядку) підтримують різні ініціативи. Наприклад, у компанії є телеграм-канал, де волонтери спілкуються між собою. Лише в ньому, за словами Ігора Костіва, люди задонатили близько 40 мільйонів гривень.

Часом у нас бувають різні зустрічі, наприклад, з Тарасом Чмутом із фонду "Повернись живим". Тоді за півтори години зустрічі зібрали півтора мільйона,

– додав Ігор.

У підсумку в перші місяці війни в Україні перед GlobalLogic стояло непросте завдання – вистояти. Завдяки активній підготовці та впровадженню "Плану безперервності бізнесу", компанія змогла гарантувати безпеку своїх співробітників і продовжила реалізацію важливих проєктів. Компанія хоч і скоротила частину проєктів, все ж змогла перевести понад тисячі інженерів на нові проєкти в Україні, що дозволило зберегти людей по максимуму.



Разом з тим GlobalLogic підтримує Україну сплачуючи багатомільйонні внески для підтримки безпосередньо інженерів та благодійних фондів, як, до прикладу, фонд "Повернись живим", та інші адресні допомоги.

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Military Tech – новий напрямок в Україні, та інші тренди

У зв'язку з повномасштабною війною, що триває в Україні, сфера військових технологій набрала значних обертів. У відповідь на ці події український ІТ-ринок активно бере участь у різноманітних проєктах та інноваціях.

Очікується, що цей сектор розвиватиметься й надалі, орієнтуючись на якість, надійність та ефективність. Ми поговорили й про потужний інженерний потенціал, який має Україна і який допомагає позиціонувати її, як провідного виробника ІТ-рішень для військової техніки.

Стрімкого оберту набирає Military Tech (воєнні технології у різних проявах), як на це реагує український ІТ-ринок і чи є у вас власні проєкти або розробки в цьому напрямку?

Miltech, якщо говорити про це як про галузь, дуже потужно розвинулася за час повномасштабного вторгнення. Багато проєктів розвинулося як волонтерський старт або в іншому форматі. Ігор наголошує, що ця галузь й надалі буде розвиватися, вона буде ставати дорослішою.

Будуть вимоги до якості, надійності, результативності – вони вже є, їх уже видно. І це дуже добре, що галузь дорослішає в Україні й стає повноцінною, як має бути. Цілком можна очікувати, що Україна буде в переліку ТОП-виробників, у тому числі й різних IT-рішень для Miltech. Україна в цілому має дуже хороший інженерний потенціал.

Що ж до проєктів самої GlobalLogic то Костів зауважив, що про багато з них ми хможемо дізнатися вже після перемоги України у війні. Поза тим, нещодавно компанія провела виставку з одним із замовників, який розробляє протези.

Наша роль в цьому проєкті – це зробити його "розумнішим" шляхом застосування рішень на базі технології штучного інтелекту. Щоб людина швидше звикала до протеза, а протез швидше до людини. Так у них відбуватиметься краща взаємодія.

Ігор наголосив, що це є повністю український стартап і він очікує, що для кінцевого користувача буде дешевшим, швидшим, та простішим в обслуговуванні.

Довідка! Уперше цю розробку продемонстрували публіці на міжнародному форумі UNBROKEN у Львові. Allbionics.ai – біонічний протез руки, який допомагає відновити можливості людини після ампутації. Технологія використовує спеціальні сенсори для зчитування команд з м’язів руки користувача та дозволяє виконувати різні хвати і рухи. Allbionics.ai впроваджує технології 3D-сканування кінцівок для виготовлення індивідуальних кріплень та протезів, які підходять для кожного пацієнта з урахуванням його анатомії. Це має забезпечити комфорт та високу якість життя людей, які зіткнулися з втратою кінцівки.



Протез Allbionics.ai / Фото GlobalLogic

Які важливі тренди та інновації спостерігаються зараз в українському ІТ-середовищі, і як GlobalLogic реагує на ці зміни?

Технології на базі штучного інтелекту сьогодні вважаються головними в усьому світі. У нас в компанії це вже мейнстрим, причому достатньо давно. Коли такі речі, як штучний інтелект, машинне навчання, хмарні технології тощо виходять на ринок, у компаніях на кшталт GlobalLogic вони вже є досить довго і є популярним трендом,

– відповідає Ігор Костів.

Якщо говорити про вклад GlobalLogic в якісь нові технології, то наприклад, у телеком галузі компанія співпрацює з трьома з п'яти найбільших виробників телекомунікаційного обладнання. Відповідно, понад половина світових абонентів мобільного зв'язку та інтернету в той чи інший спосіб використовують рішення, які були створені за допомогою компанії GlobalLogic.

Костів зазначив, що чимало розробок є і у секторі кібербезпеки. Наприклад, для одного із замовників компанія розробила рішення, яке дозволяє поширювати інтернет на суттєво більші відстані, ніж це дозволяє Wi-Fi, а саме завдяки розробці українських фахівців сигнал можна поширювати на 100 – 120 кілометрів.

Компанія також тісно залучена до розробок у сфері автомобілебудування, зокрема фахівці GlobalLogic працюють над створенням систем автоматичного пілотування і ці технології в майбутньому можуть запобігти аваріям. Тут слід зауважити, що хоч автопілоти вже з'являються, для ринку загалом вони є достатньо новими, а в GlobalLogic, за словами Костіва, над цими технологіями працюють вже достатньо тривалий час – 5 – 10 років.

У підсумку слід додати, що український ІТ-ринок активно реагує на імпульс, який набрали військові технології у зв'язку з війною, що триває в країні. Інформація про конкретні проєкти та розробки в цій галузі стане доступною лише з часом, з очевидних причин, але вже зараз в індустрії робиться акцент на якості, надійності та ефективності.



Крім того, інженерний потенціал України реалізується у таких напрямках: розробки на базі технологій штучного інтелекту, телекомунікаційні рішення, кібербезпека та розвиток автомобілебудування – саме ці напрямки позиціонуються, як перспективні.

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Віддалена робота та комунікація

У зв'язку з повсюдним переходом на віддалену роботу під час пандемії COVID-19, після її закінчення компанії стикаються з питанням, чи повертати співробітників в офіс, чи продовжувати працювати за гібридною або повністю віддаленою моделлю.

У випадку GlobalLogic було прийнято низку рішень спрямованих на комфортний формат співпраці. Ми обговорили, як це відбувається у стінах компанії зокрема з огляду на триваючу війну.

Як ми вже говорили, ще під час ковіду багато хто перейшов на здебільшого віддалену роботу. Деякі компанії тепер намагаються повернути працівників до офісів, часом аж занадто наполегливо. Водночас частина працівників протестує проти цього: багато хто воліє звільнитися, щоб лишатися вдома, інші ж одразу при пошуку роботи вказують у резюме, що хочуть працювати виключно з дому. В якому форматі зараз працює GlobalLogic?

Ми працюємо у змішаному форматі, тобто за потреби. Якщо інженер потрібен в офісі, він приходить до офісу. Немає потреби – може продовжувати роботу з дому,

– відповідає Ігор Костів.

Що ж до питання, чи планує GlobalLogic повертати повністю всіх працівників до офісів, Костів відповів, що зараз не той час. Вже після перемоги компанія зможе оцінити цю потребу ще раз, оскільки після завершення війни українці зіткнуться з новими викликами.

Як відбувається процес комунікації та співпраці між відділами в умовах, коли одні працюють удома, інші в офісі? Як відбувається інтеграція в корпоративну культуру – чи й досі відбуваються різні івенти, зустрічі задля відпочинку, інші активності? Як усе це зараз працює під час війни?

Ігор Костів розповів, що усі питання комунікації з працівниками були відшліфовані ще в "ковідні часи". Віддалена взаємодія людей в GlobalLogic стала частиною корпоративної культури і вона пов'язана зокрема з підтримкою людей на місцях, у своєму місті.

Те, що ми бачимо, воно дійсно працює навіть під час війни. Ми допомогли людям з переміщенням, допомогли з психологічною підтримкою тим, хто її потребував. Компанія в різний спосіб підтримувала інженерів, і по тих показниках, які ми бачимо, в нас зберігся майже довоєнний рівень продуктивності й залученості,

– розповів Костів.



Працівники компанії відпочивають на терасі / Фото 24 Канал

Підхід GlobalLogic до комунікації та співпраці між віддаленими та офісними співробітниками, а також їхні зусилля зі збереження корпоративної культури під час війни виявилися успішними. Компанія адаптувалася до практики віддаленої роботи, підтримувала співробітників різними способами, а також зберегла рівень продуктивності та залученості.

Хоча майбутнє віддаленої роботи після війни залишається невизначеним, досвід GlobalLogic окреслює важливість ефективної віддаленої комунікації для підтримки продуктивного робочого середовища.

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Підсумок

Віцепрезидент GlobalLogic Ігор Костів розповів про мінливий ландшафт українськогї IT-галузі, який пов'язаний з різноманітними викликами, зокрема глобальною кризою та триваючою війною. Можна ствердно сказати, що попри усі комплексні проблеми галузь чудово адаптується і реагує на виклики.

Так, працівники попри складнощі продовжують працювати в галузі, а компанії, як-от GlobalLogic забезпечили їм підтримку у найскладніши період. Галузь отримала новий перспективний напрямок – Military Tech – який стрімко розвивається і Україна має чималі шанси підвищити досвід і зайняти чільну позицію у цій сфері. Крім того, не перестають розвиватися й інші тенденції, як штучний інтелект, телекомунікації та кібербезпека і тут Україна теж не збирається відставати.

І хоч сьогодення сповнене постійною чергою викликів та проблем, які замінюють одна одну, IT-галузі до цього не звикати і вона продовжить впевнено розвиватися, щонайменше ми в це віримо.