ІТ компанії надалі продовжують активно залучати таланти. GlobalLogic, одна з провідних ІТ-компаній України, розповіла 24 Каналу про ситуацію в галузі сьогодні та пролила світло на поточні потреби.

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Попит та пропозиція на ІТ-ринку сьогодні

GlobalLogic стверджує, що попит і пропозиція в ІТ-секторі залишаються високими, попри труднощі воєнного стану. Маючи близько 200 відкритих вакансій в Україні, компанія наголосила на важливості розуміння компетенцій у попиті для тих, хто прагне розпочати кар'єру або нові проєкти в цій галузі.

Навички та спеціалізації

Юлія Шмуля, директор з підбору персоналу GlobalLogic, визначає сфери, які наразі мають найбільший попит в індустрії.

Ми бачимо найбільший попит на middle+ спеціалістів, причому нішевих технологій, таких як QNX, Kotlin, Python. Великий потенціал для початківців представляє напрям Embedded – розробка вбудованого програмного забезпечення. Також GlobalLogic активно шукає фахівців для роботи за напрямами Automotive (AUTOSAR) та DevOps.



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Зміна тенденцій на ринку праці в ІТ

Хоча певні спеціалізації продовжують процвітати, GlobalLogic відзначає зниження попиту на Java та .Net інженерів, за винятком випадків, коли потрібні специфічні фреймворки. Юлія Шмуля пояснює, що особи з досвідом роботи в нішевих технологіях або відповідними галузевими спеціалізаціями мають перевагу, коли кількість відкритих вакансій обмежена. Таким чином, фахівці з досвідом у нових технологіях можуть позиціонувати себе як цінний актив на ринку праці, що розвивається в ІТ-сфері.

Кар'єрний ріст в ІТ

Експерти GlobalLogic також розповіли про типовий шлях розвитку кар'єри в ІТ-індустрії. Стажери можуть перейти на молодші посади протягом 9-12 місяців, тоді як шлях від стажера до керівника команди займає в середньому шість років. Перехід від молодшого інженера до інженера середньої ланки зазвичай вимагає додаткового року, тоді як досягнення керівної посади зазвичай займає близько двох років. І, нарешті, ще щонайменше два роки потрібно для переходу від старшої до керівної посади.

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Можливості для професіоналів

Відкриті вакансії GlobalLogic в Україні розраховані на професіоналів з різним рівнем досвіду, включаючи стажерів та молодих спеціалістів. Це чудова можливість розпочати кар'єру в індустрії. Компанія приділяє значну увагу перекваліфікації та підвищенню кваліфікації своїх внутрішніх спеціалістів за допомогою програм професійного розвитку, забезпечуючи їхню постійну участь у цікавих проєктах.