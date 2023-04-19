За даними Міністерства цифрової трансформації, наразі в Україні існує близько 450 реєстрів, 80% з яких вважаються застарілими та вразливими до кібератак. У відповідь на це міністерство невтомно працює над модернізацією реєстрів та їх технологічним оновленням.

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Все має перейти в онлайн

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр міністра Михайла Федорова, постанова, яка була прийнята урядом, окреслює плани щодо створення нових реєстрів державними органами. Цей крок спрямований на те, щоб громадяни отримували більшість послуг швидко та зручно онлайн, зменшуючи потребу у фізичних візитах до державних установ.

Очікується, що нова платформа реєстрів також призведе до значної економії грошей для держави. Створивши єдину платформу для всіх реєстрів, уряд уникне необхідності дублювання зусиль у створенні та адмініструванні реєстрів.

Федоров зазначив, що Державна служба спеціального зв'язку вже протестувала нову платформу, і незабаром вона буде запущена. Очікується, що цей крок ознаменує нову цифрову еру для державних установ в Україні, оптимізуючи послуги та підвищуючи ефективність.

Цифровізація триває

Нова платформа матиме вирішальне значення для зусиль країни з цифровізації економіки, що, як очікується, сприятиме зростанню та підвищенню конкурентоспроможності України. Очікується, що зусилля уряду з модернізації своїх реєстрів також сприятимуть зусиллям країни у сфері кібербезпеки, оскільки нова платформа пропонує посилені функції безпеки.

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Ухвалення українським урядом постанови про реєстраційну платформу є важливим кроком на шляху до покращення надання державних послуг та прискорення процесу цифровізації країни. Завдяки новій платформі громадяни зможуть розраховувати на більш ефективний та спрощений процес надання послуг, тоді як держава отримає економію коштів та покращення кібербезпеки.