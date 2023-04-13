Як повідомляє 24 Канал, відомо, що ці артисти платять податки до російського бюджету і хваляться пожертвами на потреби армії. Михайло Федоров наголошує, що їхні гроші конвертуються в ракети, які націлені на українські міста і призводять до загибелі невинних цивільних осіб.

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Федоров звернувся до компаній із закликом

Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify мають заблокувати всіх російських виконавців. Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в росії навіть музика не може бути поза політикою,

– наголосив Федоров.

Заклик заборонити російським музичним виконавцям доступ до стрімінгових платформ є не лише питанням фінансової підтримки, але й етичним питанням. Дозволяючи цим "артистам" отримувати прибуток від своєї музики, стрімінгові платформи опосередковано підтримують війну Росії проти України і насильство, яке завдає шкоди невинному цивільному населенню в Україні.

Чому це справді важливо

Росія звикла будь-що використовувати як зброю і музика не є винятком. Це ще один інструмент державної політики, а російські "артисти" активно підтримують і просувають російську пропаганду. Відомо, що вони створюють музику, яка прославляє війну і насильство, а їхні пісні часто використовуються як пропаганда для продовження військових зусиль Росії. Також відомо, що ці артисти відкрито підтримують державний тероризм.

Прибутки, які російські музичні виконавці отримують на стрімінгових платформах, є значними – на їхній музиці заробляють мільярди. Ці гроші потім використовуються для фінансування російської армії включаючи закупівлю ракет та іншого військового обладнання, які використовуються для обстрілу українських міст.

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Оскільки війна в Україні продовжується, дуже важливо, щоб стрімінгові платформи виступили проти цього цього, заборонивши російських музичних виконавців та "мистецтво", яке вони створюють. Такі платформи, як Deezer, Spotify, Apple Music та YouTube Music, зобов'язані не підтримувати і не просувати музику, яка використовується для розпалювання війни і насильства.