В інтерв'ю міністр цифрової трансформації (формально нині він звільнений, в Кабміні готують для нього нову посаду) Михайло Федоров розповів, як нині підтримує зв'язок з американським мільярдером. Окрім того, за словами Федорова, Ілон Маск найближчим часом анонсує "гарні новини для України".

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Реакція Федорова на скандальні заяви Маска

Федоров розповів, що у своєму розумінні відокремлює Маска з твітеру і винахідника, який робить конкретні речі для розвитку людства. Міністр відмовився коментувати скандальні заяви американського підприємця, адже вважає надважливим його реальну підтримку, а не коментарі у соцмережах.

Так, він називає Маска одним з "найбільших приватних інвесторів", які надали Україні допомогу. Нині у нашій країні працюють тисячі терміналів Starlink, які допомагають воїнам і рятують тисячі життів.

Супутниковий зв'язок відкрили для нас без бюрократії за кілька днів. І зараз він (Ілон Маск – 24 Канал) продовжує допомагати, і ще будуть нові анонси його допомоги. Супутниковий зв'язок надважливий для збереження життя наших бійців. Я знаю, що він там пише, але не хочу це коментувати,

– заявив Федоров.

На думку міністра, якби не було реальної допомоги та підтримки України, тоді б можна було однозначно прокоментувати скандальні меседжі Маска. Однак супутниковий зв'язок Starlink здійснив багато важливих речей для оборони Україні, і це, за словами Федорова, найважливіше.

Як Федоров підтримує зв'язок з Маском

Нині Ілон Маск та український міністр продовжують спілкування у робочих питаннях, інколи – по декілька разів на місяць.Федоров зізнався, що нещодавно знову мав розмову з підприємцем. Окрім того, Макс повідомив українському міністру, що готує "гарні новини" для нашої країни.

"Нещодавно він сам написав і анонсував гарні новини для України, скоро дізнаємось. Я думаю, що краще, щоб це лунало вже не від мене. Нехай це буде певний спойлер", – заінтригував Федоров.

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