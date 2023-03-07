Про це свідчать дані журналістського розслідування. Мовиться, що коли Маск купив Twitter, там почалися так звані "реформи". Роботу втратили тисячі співробітників.

Зверніть увагу Користувачі по всьому світу скаржились на проблеми з Twitter: що цього разу "зламав" Маск

Згодом з'ясувалося, що звільнили майже всіх людей, які займалися модерацією контенту. Упродовж останніх місяців у Twitter суттєво зросла кількість публікацій, які містять агресивну риторику, розпалюють ненависть та пропагандують сексуальні злочини.

Окрім того, фіксують, що за цей час у соцмережі стало більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій.

З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! В Офісі Президента неодноразово заявляли, що Twitter цензурує тему війни Росії з Україною.

Маск підігрує російській пропаганді