Про це свідчать дані журналістського розслідування. Мовиться, що коли Маск купив Twitter, там почалися так звані "реформи". Роботу втратили тисячі співробітників.
Зверніть увагу Користувачі по всьому світу скаржились на проблеми з Twitter: що цього разу "зламав" Маск
Згодом з'ясувалося, що звільнили майже всіх людей, які займалися модерацією контенту. Упродовж останніх місяців у Twitter суттєво зросла кількість публікацій, які містять агресивну риторику, розпалюють ненависть та пропагандують сексуальні злочини.
Окрім того, фіксують, що за цей час у соцмережі стало більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій.
З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю,
– мовиться у повідомленні.
Маск підігрує російській пропаганді
- Ілон Маск постійно озвучує скандальні заяви у стилі російської пропаганди. Зокрема, Революцію Гідності, під час якої українські герої ціною власного життя виборювали свободу держави, "цинічно назвав державним переворотом".
- Також Маск зашкварився, звинувативши Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україні