За наявними даними, під час спроби увійти у соціальну мережу Twitter, користувачі отримували повідомлення. У ньому йшлося про виявлення помилки, пов'язаної з API.
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Проблема по всьому світу
Слід розуміти, що це не регіональний збій. Про нього повідомляли користувачі з низки країн по всьому світу. Цікаво, що мобільна версія працювала без нарікань. Принаймні про це свідчили відгуки, які залишили користувачі соціальної мережі.
Користувачі отримували попередження про проблеми з API / Скриншот
Ми заглянули на портал Downdetector. Його дані свідчили про те, що кількість скарг на роботу соцмережі зросла з 18:21 за Київським часом. Причому, 77% звернень стосувалися роботи самого сайту, 12% – застосунку.
Більшість скарг на роботу сайту / Скриншот
У Twitter Support пізніше з'явилася публікація. У ній попередили користувачі мережі, що "деякі частини Twitter зараз можуть працювати не так, як очікувалося".
Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачувані наслідки. Ми працюємо над цим і повідомимо, коли все буде виправлено,
– кажуть у підтримці.
У мережі кажуть, що вже працює
Почнімо з того, що відреагував і сам Ілон Маск. Одному з користувачів мережі він вирішив відповісти на твіт: "Ця платформа така крихка. Ех. Найближчим часом все поправлять".
Маск теж побідкався на роботу мережі / Скриншот
Свіжі коментарі, залишені користувачами мережі, свідчать про те, що вона вже працює. Якщо у вас були труднощі зі входом, то спробуйте перевірити зараз. Можливо, все вже гаразд. А поки залишимо для вас кілька коментарів:
- "Він повернувся і працює для мене. Ну, це було весело. Побачимося наступного разу, коли це станеться. Ілон Маск – гівняшка";
- "Біжить назад у свою маленьку печеру, щоб знову лайкати мистецькі пости";
- "Повернуся до своєї маленької бухти, якщо вона знову не розвалиться";
- "Ми, мабуть, повернемося за тиждень або десь тоді";
- "Мені потрібні мої фото. Я – ніщо без моїх фотографій".
Зауважимо, що в Україні користувачі також стикалися з проблемою під час користування Twitter. Їм не відображалися світлини у стрічці.