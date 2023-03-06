За наявними даними, під час спроби увійти у соціальну мережу Twitter, користувачі отримували повідомлення. У ньому йшлося про виявлення помилки, пов'язаної з API.

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Проблема по всьому світу

Слід розуміти, що це не регіональний збій. Про нього повідомляли користувачі з низки країн по всьому світу. Цікаво, що мобільна версія працювала без нарікань. Принаймні про це свідчили відгуки, які залишили користувачі соціальної мережі.



Користувачі отримували попередження про проблеми з API / Скриншот

Ми заглянули на портал Downdetector. Його дані свідчили про те, що кількість скарг на роботу соцмережі зросла з 18:21 за Київським часом. Причому, 77% звернень стосувалися роботи самого сайту, 12% – застосунку.



Більшість скарг на роботу сайту / Скриншот

У Twitter Support пізніше з'явилася публікація. У ній попередили користувачі мережі, що "деякі частини Twitter зараз можуть працювати не так, як очікувалося".

Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачувані наслідки. Ми працюємо над цим і повідомимо, коли все буде виправлено,

– кажуть у підтримці.

У мережі кажуть, що вже працює

Почнімо з того, що відреагував і сам Ілон Маск. Одному з користувачів мережі він вирішив відповісти на твіт: "Ця платформа така крихка. Ех. Найближчим часом все поправлять".



Маск теж побідкався на роботу мережі / Скриншот

Свіжі коментарі, залишені користувачами мережі, свідчать про те, що вона вже працює. Якщо у вас були труднощі зі входом, то спробуйте перевірити зараз. Можливо, все вже гаразд. А поки залишимо для вас кілька коментарів:

"Він повернувся і працює для мене. Ну, це було весело. Побачимося наступного разу, коли це станеться. Ілон Маск – гівняшка";

"Біжить назад у свою маленьку печеру, щоб знову лайкати мистецькі пости";

"Повернуся до своєї маленької бухти, якщо вона знову не розвалиться";

"Ми, мабуть, повернемося за тиждень або десь тоді";

"Мені потрібні мої фото. Я – ніщо без моїх фотографій".

Зауважимо, що в Україні користувачі також стикалися з проблемою під час користування Twitter. Їм не відображалися світлини у стрічці.