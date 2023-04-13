Як повідомляє 24 Канал, компанія також розглядає можливість відкриття офісу в Україні з місцевою командою розробників, щоб допомогти талановитим українським ІТ-спеціалістам реалізувати свій потенціал. Міністр Мінцифри Михайло Федоров розповів, шо генеральний директор Clearview AI Хоанг Тон-Тхат обговорив ці плани під час нещодавнього візиту до Києва.

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Clearview AI активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі її технології використовують 14 державних установ в Україні. Передові можливості розпізнавання облич, які пропонує технологія Clearview AI, виявилися неоціненними для ідентифікації російських військових злочинців, сприяння їх затриманню та притягненню до відповідальності. Крім того, використання ШІ значно покращило заходи безпеки на контрольно-пропускних пунктах і прикордонних переходах, підвищивши обороноздатність України,

– зазначив Федоров.

Хоанг Тон Тхат, генеральний директор Clearview AI, висловив подяку за теплий прийом та підтримку, яку він отримав під час свого візиту в Україну. Він також наголосив на важливості використання штучного інтелекту як ключового компонента в нинішньому конфлікті, заявивши, що з такими провідними технологічними компаніями, як Clearview AI, на боці України, Росія не має жодних шансів у технологічному світі. Він також закцентував на потенціалі для подальшої співпраці між Clearview AI та Україною в майбутньому.

Як це допоможе Україні

Очікується, що розвиток цифрової інфраструктури України, включаючи інтеграцію ШІ, матиме значний вплив на економічне та технологічне зростання країни . Використовуючи передові технології, Україна може розширити свої можливості в різних секторах, включаючи митну та банківську сфери, що призведе до підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

. Використовуючи передові технології, Україна може розширити свої можливості в різних секторах, включаючи митну та банківську сфери, що призведе до підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Потенційне відкриття Clearview AI офісу в Україні з місцевою командою розробників розглядається як позитивний крок до налагодження співпраці та обміну знаннями між українськими ІТ-спеціалістами та експертами Clearview AI. Це не лише дасть поштовх технологічному сектору України, але й створить можливості для працевлаштування місцевих талантів.

між українськими ІТ-спеціалістами та експертами Clearview AI. Це не лише дасть поштовх технологічному сектору України, але й створить можливості для працевлаштування місцевих талантів. Оскільки війна між Україною та Росією триває, підтримка таких компаній, як Clearview AI, та їхніх передових технологій може відіграти вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини .

. Використання штучного інтелекту в митній та банківській сферах також може сприяти загальному економічному розвитку України та підвищенню її стійкості.

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Насамкінець, зацікавленість Clearview AI у розвитку цифрової інфраструктури України та використанні АІ в різних секторах свідчить про прагнення компанії підтримувати Україну в цей складний час. Очікується, що потенційне відкриття офісу в Україні та використання передової технології розпізнавання облич компанії Clearview AI зробить значний внесок у зміцнення обороноздатності та економічне зростання України. Завдяки подальшій співпраці між Clearview AI та Україною, ІТ-фахівці країни зможуть реалізувати свій потенціал та досягти значних успіхів у технологічній галузі.