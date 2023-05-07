У GlobalLogic розповіли 24 Каналу, що сім з десяти малих підприємств не готові захищатися від цифрових шахраїв, а досвідчені хакери можуть проникнути в систему організації всього за 12 годин. Однак інтеграція систем кібербезпеки на ранніх стадіях розробки програмного забезпечення може підвищити безпеку персональних даних і знизити потенційні втрати від злому.

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Інженери GlobalLogic вважають, що для боротьби зі зростаючими загрозами кібератак необхідно впроваджувати комплексні програмні рішення.

На галузь кібербезпеки чекають чималі виклики

У 2023 році головним викликом для фахівців з кібербезпеки стане використання штучного інтелекту для автоматизації хакерських атак і пошуку нових способів злому. Мобільні пристрої, SaaS-застосунки та сервери, що зберігають великі обсяги персональних даних, можуть стати вразливими до нових вірусів.

Українські інженери вже впроваджують нові розробки для зміцнення глобальної кібербезпеки. Вони створюють новітні системи захисту, своєчасно оновлюють програмне забезпечення, оцінюють ризики та стійкість окремих систем.

Інженери GlobalLogic розробили та впровадили програми цифрової безпеки у низці сфер, зокрема:

охорона здоров'я,

освіта,

електронні платежі,

медіа,

мобільні застосунки.

Вони також захищають домівки користувачів – від систем відеоспостереження до домашніх роутерів.

Наприклад, українські інженери допомогли розробити домашній роутер для компанії з інформаційної та мережевої безпеки, який попереджає користувачів про кіберзагрози. Це обладнання використовують близько 500 операторів зв'язку та понад 1 000 підприємств в ЄС, захищаючи 23 мільйони абонентів тільки в Європі.

Захист розумних будинків

Українські інженери також зробили значний внесок у підвищення безпеки "розумних" будинків, розробивши програмне забезпечення для приватних будинків та багатоповерхових комплексів. Крім того, вони створили безпечні мобільні платіжні додатки та провели аудит і тестування на проникнення для виробників медичного обладнання.

Невід'ємною частиною кібербезпеки бізнесу залишаються регулярні системні аудити. Наприклад, інженери перевірили стійкість навчальної програми для провідного виробника газованих напоїв, виявивши 24 вразливості, 17 з яких були критичними. Це спонукало замовника збільшити фінансування кібербезпеки та провести повторне тестування системи після усунення вразливостей.

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На практиці українські інженери роблять значний внесок у глобальну кібербезпеку захищаючи мільйони людей від кіберзагроз, розробляючи інноваційні та безпечні програмні рішення, які захищають приватних осіб, підприємства та організації. Їх робота має вирішальне значення у боротьбі з кіберзлочинністю та постійному розвитку безпечних систем у технологічному ландшафті, що постійно змінюється.