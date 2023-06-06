Як розповідає 24 Канал, вплив українських ІТ-спеціалістів на світовій арені є далекосяжним і значним, як показано в інфографіці від GlobalLogic. Завдяки своєму досвіду та інноваціям українські інженери відіграли вирішальну роль у розвитку різноманітних технологій, які зараз є невід'ємною частиною повсякденного життя людей по всьому світу.

Читайте на сайті Кого потребує ІТ-індустрія у 2023 році: аналіз компанії GlobalLogic

Компанія з розробки програмного забезпечення GlobalLogic, пролила світло на те, як проєкти за участю українських інженерів покращили якість життя мільйонів людей у всьому світі. Вплив охоплює різні сектори, включаючи медицину, безпеку, телекомунікації та музику.



Вплив українських ІТ-фахівців на міжнародну арену / Інфографіка GlobalLogic

У медичній галузі понад 22 мільйони людей користуються рішеннями, розробленими українськими фахівцями. Зокрема, 70% західного медичного ринку використовує програмне забезпечення для обладнання для донорства крові, створене в Україні.

Протягом багатьох років українські інженери також зробили свій внесок у розробку дефібриляторів нового покоління, які використовуються спеціальними службами, в тому числі військовими та поліцією. Вони також розробили імплантати для контрольованого знеболення та сучасне реанімаційне обладнання, яке знаходить застосування як в Україні, так і за її межами.

Що стосується безпеки, то українські інженери відіграли ключову роль у розробці технології автопілотування, яка здатна запобігати понад 50 000 аварій щороку в усьому світі. Крім того, рішення, розроблене в Україні, захищає 23 мільйони європейських користувачів Wi-Fi роутерів від кіберзагроз.

У співпраці з українськими фахівцями було створено програмно-апаратний комплекс на базі технології Wi-Fi, що забезпечує бездротовий широкосмуговий зв'язок у радіусі 100 кілометрів від базової станції. Ця технологія особливо важлива в регіонах, де прокладання дротової інтернет-інфраструктури є недоцільним, наприклад, у віддалених районах та зонах стихійних лих, де працюють рятувальні команди.

У телекомунікаційному секторі українські ІТ-фахівці беруть участь у створенні цифрових продуктів для трьох з п'яти найбільших світових виробників телекомунікаційного обладнання. Цими технологіями користуються 50% всіх абонентів мобільного зв'язку та інтернету. Крім того, понад 70% світової комерційної музики створюється за участю українських інженерів. Такі відомі музичні гіганти, як Maroon 5 та Linkin Park, використовують програмне забезпечення, розроблене українськими фахівцями, а також звукові студії, відповідальні за запам'ятовуючий саундтрек популярного серіалу "Гра престолів".

Дивіться також Компанія Canon задумалась про співпрацю з виробниками смартфонів

Андрій Яворський, старший віце-президент GlobalLogic, підкреслив ключову роль ІТ-індустрії в економічній стабільності України та її активну участь у глобальному технологічному прогресі. Яворський також наголосив на важливості вирішення питань, пов'язаних з бронюванням інженерів та сприянням робочим зустрічам за кордоном. Таким чином, Україна зможе залучити нові контракти, надати гарантії клієнтам, залучити інвестиції та утримати свої позиції в ролі ІТ-лідера.

Внесок українських ІТ-спеціалістів у розвиток світових технологій не можна недооцінювати. Їхній талант, технічна експертиза та здатність долати труднощі вивели країну на передові позиції в інноваціях. У той час як світ стає все більш залежним від технологій, українські інженери продовжують формувати майбутнє, створюючи рішення, які покращують життя та сприяють прогресу в глобальному масштабі.