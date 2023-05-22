Генеральний директор китайського підрозділу Canon Хідекі Одзава заявив в інтерв'ю, що компанія вже вивчає можливість співпраці з виробниками смартфонів.

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Як це буде

Одзава підкреслив, що компанія "бачить тенденцію співпраці між виробниками смартфонів і виробниками камер". Мова про такі колаборації як Vivo і Zeiss, Xiaomi та Leica, Oppo/OnePlus і Hasselblad.

Що стосується того, коли будуть зроблені подальші дії, це ще потрібно розглянути й вирішити. Тепер, коли ми помітили цю тенденцію, ми також будемо робити свої власні незалежні судження відповідно до вимог часу,

– каже директор.