Генеральний директор китайського підрозділу Canon Хідекі Одзава заявив в інтерв'ю, що компанія вже вивчає можливість співпраці з виробниками смартфонів.
Цікаво Google Pixel 7a: головний претендент на звання кращого середньобюджетного смартфона
Як це буде
Одзава підкреслив, що компанія "бачить тенденцію співпраці між виробниками смартфонів і виробниками камер". Мова про такі колаборації як Vivo і Zeiss, Xiaomi та Leica, Oppo/OnePlus і Hasselblad.
Що стосується того, коли будуть зроблені подальші дії, це ще потрібно розглянути й вирішити. Тепер, коли ми помітили цю тенденцію, ми також будемо робити свої власні незалежні судження відповідно до вимог часу,
– каже директор.
- Імовірним партнером Canon назвали HTC, оскільки для останньої це може бути гарною спробою повернути свої позиції на ринку завдяки колаборації з іменитим виробником камер. Колись HTC була одним із лідерів ринку смартфонів, але не витримала конкуренції з великою кількістю інших брендів, зокрема й дешевих китайських. Сьогодні ця тайванська компанія працює на нечисленних азійських ринках, випускаючи недорогі смартфони, які не можуть потягатися з ґаджетами Samsung чи Apple.
- Ще одне припущення – колаборація з Nokia, але вона історично дружила з Zeiss, тому таке партнерство може не відбутися.
- Крім того, компанія рівня Canon може не захотіти працювати з виробниками, які давно втратили свою популярність і не здатні продавати свої пристрої у великих кількостях.