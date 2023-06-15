Європейська комісія попередньо встановила, що оскільки Google навряд чи змінить свою поведінку, лише "примусовий продаж" частини його сервісів може подолати проблеми.

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Що чекає на Google

Google присутній майже на всіх рівнях так званого ланцюжка постачання технологій. Наше занепокоєння полягає в тому, що Google, можливо, використовував свою ринкову позицію для надання переваги власним посередницьким послугам. Це могло завдати шкоди не лише конкурентам Google, але й інтересам видавців, а також збільшити витрати рекламодавців,

– заявила виконавча віцепрезидентка Маргрет Вестагер.

Рекламний бізнес Google зараз піддається атакам на кількох фронтах. На початку року Міністерство юстиції США також подало до суду на Google з вимогою розділити рекламний бізнес. Корпорацію звинуватили в незаконній монополізації ринку, яка призвела до того, що кілька ключових конкурентів у сфері рекламних технологій були змушені піти з ринку рекламних технологій і тим самим відрадити інших учасників від виходу на нього. А тих небагатьох конкурентів, що залишилися, це зробило "маргіналізованими й несправедливо утисненими".

Комісія ЄС заявила, що Google домінує практично у всіх сферах рекламних технологій, надаючи послуги як рекламодавцям, так і паблішерам, а також біржу оголошень під назвою AdX. Це добре саме по собі, але Єврокомісія звинуватила Google у зловживанні своїм становищем на ринку, переконавшись, що його інструменти посередництва як на стороні купівлі, так і на стороні продажу надають перевагу власній біржі. "Іншими словами, ми стурбовані двома потенційно антиконкурентними діями Google, які полягають у наданні переваги AdX", – написала Комісія.

В одному випадку AdX змогла зробити ставку на аукціоні після того, як це зробили всі інші учасники торгів, а в іншому — вона була заздалегідь поінформована про вартість найкращих пропозицій від конкурентів.

З боку пропозиції, Google Ads розміщував заявки майже виключно на власній біржі, що давало йому значну перевагу над біржами конкурентів.

Комісія заявила, що будь-який засіб правового захисту, що вимагає від Google змінити свою поведінку, буде неефективним. "Тому Комісія попередньо вважає, що лише обов'язковий продаж компанією Google частини своїх сервісів вирішить її проблеми з конкуренцією".

Google зможе відповісти на скаргу до того, як буде винесено будь-яке рішення. Крім розділення, компанія може бути оштрафована на суму до 10 відсотків від її річного світового обороту.