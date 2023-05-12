24 канал зібрав в одному матеріалі вісім проєктів Google, на які слід очікували в майбутньому. Деякі є старими сервісами компанії, інші – повністю нові, а деякі взагалі реалізуються в колаборації з іншими компаніями.

Цікаво Зустрічайте новий Google Пошук з генеративним штучним інтелектом

Bard AI

Перш за все коротко згадаємо про Bard AI, чатбот Google, який компанія спішно випустила, не допрацювавши його до кінця. Головне, що потрібно знати зараз:

Bard перевели на нову версію мовної моделі PaLM 2, яка повинна усунути багато помилок і зробити систему потужнішою. Крім того, PaLM 2 несе в собі нові навички з написання коду, логіки та математики – з останньою, наприклад, у ChatGPT великі проблеми.

Відтепер Bard доступний вільно у 180 країнах без списку очікування. Користувачі з України також можуть приєднатися до тестування.

Найближчими днями та тижнями з'явиться безліч нових можливостей і функцій. Наприклад, візуальні відповіді на запити (тепер ви можете отримати відповідь зображеннями, а не лише текстом), введення запитів зображенням, а не лише текстом (тут використовуються можливості Google Lens).

Додано нові мови, в тому числі японська і корейська.

MusicLM: генерування музики за текстовим описом

Спочатку в Google заявляли, що не планують пропонувати публічний доступ до MusicLM через етичні міркування, пов'язані з авторським правом (система копіювала частини пісень у створені нею треки), однак цього року її кардинально змінили й тепер Google відчуває себе досить комфортно, щоб дозволити громадськості спробувати MusicLM.

На цьому етапі тестування експериментальний ШІ генерує два треки, а ви можете визначити свій улюблений, вибравши іконку з трофеєм. Google пропонує спробувати підказки, засновані на настрої, жанрі та інструментах. Але система не дозволяє створювати музику з наслідуванням конкретних виконавців або вокалу.

Генеративний ШІ в Google Play

Користь штучного інтелекту в Play Маркеті, магазині мобільних додатків Google, виглядає дещо сумнівною і стосується здебільшого розробників. Для пересічного користувача компанія пропонує короткі огляди додатків на основі штучного інтелекту.

Project Tailwind

Google показали тестову версію персонального нотатника зі штучним інтелектом, спрямованого на допомогу студентам.

Як можна зрозуміти, Project Tailwind покликаний допомогти студентам організувати свої нотатки. Представник компанії описав його як "ваш перший блокнот зі штучним інтелектом". Інструментарій здатний витягувати інформацію з особистого набору нотаток, роблячи її доступною для пошуку, пропонуючи питання та основні теми, а також іншим чином організовуючи предмет в інтерактивний спосіб.

Вибравши тему – історію інформатики – і витягнувши кілька абзаців нотаток з Google Диску, розробник попросив Project Tailwind узагальнити зміст, згенерувати спеціальний глосарій, запропонувати вікторину або навчальний посібник з цієї інформації, серед інших дій. Tailwind показує свою роботу в процесі, з виносками й цитатами, витягнутими безпосередньо з документа.

Project Tailwind наразі є експериментом і доступний лише в США. Потенційна аудиторія проєкту Tailwind ширша, ніж студенти, але на початковому етапі Google зосереджується на вдосконаленні нотаток саме для них.

Пошук зображень

Google додає кілька нових функцій до своєї функції пошуку зображень, щоб полегшити виявлення зміненого контенту.

Фотографії, показані в результатах пошуку, незабаром будуть містити опцію "Про це зображення", яка повідомляє користувачам, коли це зображення та подібні до нього були вперше проіндексовані Google. Також можна буде дізнатися, де воно могло з'явитися вперше, і побачити інші місця, де воно було розміщене в інтернеті. За словами Google, ця інформація може допомогти користувачам з'ясувати, чи було те, що вони бачать, створено штучним інтелектом.

Віцепрезидентка з пошуку Кеті Едвардс розповіла, що наразі інструмент не повідомляє безпосередньо, чи було зображення відредаговане або підроблене, хоча компанія досліджує ефективні способи виявлення таких змін.

Нова функція з'явиться, якщо натиснути на три крапки на зображенні в результатах пошуку Google Image.

Google не повідомив, коли саме буде доступна нова функція, окрім того, що вона буде запущена спочатку в Сполучених Штатах десь у "найближчі місяці".

Google Photos

Компанія презентувала "експериментальний" інструмент Magic Editor в Google Photos, який може не лише виправляти фотографії, але й повністю змінювати їх, щоб створити саме той знімок, який ви хотіли з самого початку. Ви можете переміщати й змінювати розмір об'єктів, розтягувати об'єкти, видаляти непотрібний елемент або навіть замінити похмуре небо на більш сонячну версію.



Приклад роботи Magic Editor. На цій фотографії змінено лавку, щоб закрити фоновий чорний об'єкт, а також небо / Фото Google

Magic Editor буде доступний у ранній версії для "обраних" телефонів Pixel наприкінці цього року.

Duet AI

Наступна розробка стосується екосистеми додатків Google Workspace. Як і Microsoft Copilot для додатків Office, Duet AI – це загальний термін для розширеного переліку функцій штучного інтелекту в таких програмах як Google Кeep, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google Meet, Gmail та інші.

По-перше, Gmail тепер створюватиме повні відповіді на ваші електронні листи на основі підказок у новій функції "Допоможіть мені написати".

Крім того, незабаром мобільний додаток Gmail додасть контекстну допомогу, "що дозволить вам створювати професійні відповіді, які автоматично заповнюватимуть імена та іншу необхідну інформацію".

Duet AI також з'являється в Google Slides. Тут він приймає форму генерації зображень для ваших презентацій. Як і Midjourney або DALL-E 2, Duet AI тепер може перетворювати прості текстові підказки (введені на бічній панелі) на зображення, створені штучним інтелектом, щоб далі їх вставляти в презентацію. Це може допомогти вам заощадити час на пошуки потрібного зображення для слайдів й додати їм оригінальності.

У Google Таблицях Duet AI розуміє контекст даних у клітинках і позначає їх відповідним чином. Додаток для електронних таблиць також додає нову функцію "допоможи мені організувати" для створення власних планів: опишіть те, що ви хочете зробити, простою мовою, і Duet AI окреслить стратегії та кроки для досягнення цієї мети. "Незалежно від того, чи є ви івент-командою, яка планує щорічну конференцію з продажу, чи менеджером, який координує роботу команди на виїзді, Duet AI допоможе вам створити організовані плани за допомогою інструментів, які дадуть вам старт", – зазначають у компанії.

В Google Meet ШІ може генерувати власні фонові зображення для відеодзвінків за текстовою підказкою.

Duet також додає "допомогу в написанні" у Google Документах. Якщо ви введете підказку з описом того, про що ви хочете написати, буде створено чернетку в Docs. Ця функція також працює в "розумних фішках" Docs (автоматичні підказки та інформація про такі речі, як документи і люди, що згадуються в проєкті).

Крім того, Google оновлює вбудовані інструменти Docs у стилі Grammarly. Нова панель буде пропонувати поради щодо лаконічного написання, уникнення повторень і покращення стилю. Компанія додає, що ви можете легко вимкнути цю функцію, якщо не хочете, щоб вона прискіпувалася до граматики.

Duet AI також може надавати допомогу при написанні коду в режимі реального часу.

Firefly AI від Adobe інтегрують в Bard AI

У березні компанія Adobe оголосила, що створила власний генератор зображень, який буде доступний в усій лінійці її продуктів: Photoshop, After Effects, Premiere Pro та інших. Розробка покликана усунути більшу частину рутинної роботи, пов'язаної зі створенням та редагуванням фото- і відеоматеріалів.

У середу Adobe і Google спільно оголосили, що Firefly і графічний пакет Express незабаром будуть інтегровані в Bard, що дозволить користувачам створювати, редагувати й ділитися зображеннями зі штучним інтелектом безпосередньо з командного рядка чатбота.

Згідно з пресрелізом компанії, користувачі зможуть створювати зображення за допомогою Firefly, а потім редагувати та змінювати його, використовуючи ресурси, шрифти та шаблони Adobe Express безпосередньо на платформі Bard, а потім публікувати результат у соцмережах.

Повідомляється, що створені зображення матимуть таку ж високу якість, до якої вже звикли користувачі бета-версії Firefly, оскільки всі вони створюються з тієї ж бази даних зображень Adobe Stock, відкрито ліцензованого контенту та контенту, що є суспільним надбанням. Тобто Adobe не краде роботи художників для навчання Firefly.