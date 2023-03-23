Подібно до Midjourney і DALL-E, Adobe Firefly може створювати за текстовими описами повноцінні ілюстрації або стилізовані тексти. У майбутньому автори нейромережі хочуть додати функцію швидкого редагування зображень, створення 3D-макетів та інше.

Цікаво Microsoft поєднала новий чатбот Bing з крутою нейромережею DALL-E: що вона вміє

Що відомо про Firefly

Ключовою відмінністю Firefly від інших нейромереж є те, що для її навчання Adobe не порушувала авторські права художників. Розробники стверджують, що система навчається лише на контенті, який має ліцензію або не є об'єктом авторського права, а не на роботах художників з усього інтернету. Ба більше, Adobe готова платити авторам, які нададуть свої зображення для навчання ШІ.

З огляду на це користувачі Firefly зможуть генерувати будь-який контент і використовувати його в своїх проєктах, не боючись можливих проблем з авторськими правами.

З часом Adobe планує тісно інтегрувати інструменти генеративного ШІ зі своїм набором програм для дизайнерів, фотографів та художників, таких як Photoshop, Illustrator і Premiere.

Компанія також намагається зробити свої інструменти штучного інтелекту простішими у використанні, ніж у більшості конкурентів:

Замість того, щоб вводити рядки дескрипторів для стилізації зображення, Adobe включає вбудовані опції для художніх стилів, освітлення та співвідношення сторін.

Ви також зможете застосовувати ці ефекти до вже згенерованого зображення, замість того, щоб створювати нове щоразу, коли захочете оновити ефект.

Інструмент текстових ефектів працює аналогічно, з вбудованими параметрами для розміру ефекту і кольору тла.

Також запланована функція для Photoshop, яка може виявитися суперечливою: Adobe хоче дозволити авторам тренувати систему на власних роботах, щоб вона могла допомагати їм, створюючи контент в особистому стилі художника. Однак це загрожує зловживаннями: хтось може натренувати систему на стилі іншого художника, щоб клонувати його роботи. Тому компанія зараз думає над тим, як з цим впоратися.

Дата повноцінного запуску Firefly поки невідома.