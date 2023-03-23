Подібно до Midjourney і DALL-E, Adobe Firefly може створювати за текстовими описами повноцінні ілюстрації або стилізовані тексти. У майбутньому автори нейромережі хочуть додати функцію швидкого редагування зображень, створення 3D-макетів та інше.
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Що відомо про Firefly
Ключовою відмінністю Firefly від інших нейромереж є те, що для її навчання Adobe не порушувала авторські права художників. Розробники стверджують, що система навчається лише на контенті, який має ліцензію або не є об'єктом авторського права, а не на роботах художників з усього інтернету. Ба більше, Adobe готова платити авторам, які нададуть свої зображення для навчання ШІ.
З часом Adobe планує тісно інтегрувати інструменти генеративного ШІ зі своїм набором програм для дизайнерів, фотографів та художників, таких як Photoshop, Illustrator і Premiere.
Компанія також намагається зробити свої інструменти штучного інтелекту простішими у використанні, ніж у більшості конкурентів:
- Замість того, щоб вводити рядки дескрипторів для стилізації зображення, Adobe включає вбудовані опції для художніх стилів, освітлення та співвідношення сторін.
- Ви також зможете застосовувати ці ефекти до вже згенерованого зображення, замість того, щоб створювати нове щоразу, коли захочете оновити ефект.
- Інструмент текстових ефектів працює аналогічно, з вбудованими параметрами для розміру ефекту і кольору тла.
Також запланована функція для Photoshop, яка може виявитися суперечливою: Adobe хоче дозволити авторам тренувати систему на власних роботах, щоб вона могла допомагати їм, створюючи контент в особистому стилі художника. Однак це загрожує зловживаннями: хтось може натренувати систему на стилі іншого художника, щоб клонувати його роботи. Тому компанія зараз думає над тим, як з цим впоратися.
Дата повноцінного запуску Firefly поки невідома.