DALL-E – це потужний генератор зображень на основі штучного інтелекту, який працює аналогічно з іншими нейромережами – видає результат (картинки) за текстовим описом. Тепер він входитиме до Bing Chat та Edge і розширить їхні функції за межі текстового спілкування з ботом.

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Що відомо

Ввівши опис зображення, надавши додатковий контекст, наприклад, місце розташування або діяльність, і вибравши художній стиль, Image Creator згенерує зображення з вашої власної уяви,

– каже керівник відділу споживчого маркетингу Microsoft Юсуф Мехді.

Згідно з заявою, Image Creator з'явиться у вигляді нової іконки на бічній панелі Edge. Її можна увімкнути в однойменному розділі в Налаштуваннях. В останній версії фірмового браузера вже з'явилась нова кнопка для виклику Bing Chat, яка знаходиться поруч зі стрічкою адреси. Вона дозволяє відкрити постійне вікно за допомогою натискання, або тимчасове, яке сховається само, за допомогою наведення курсора.

Таким чином Edge стане "першим і єдиним браузером з інтегрованим генератором зображень на основі штучного інтелекту". Цікаво, що користувачі, які все ще не мають доступу до Bing, все одно зможуть користуватися Image Creator. Наразі це можна зробити, перейшовши за посиланням.

Microsoft поділилася кількома прикладами того, як працюватиме ШІ.

В одному з них користувач просить Bing "створити мені зображення астронавта, що йде через галактику соняшників". Система видає 4 зображення у відповідь.

На іншому скриншоті Microsoft користувачка просить Bing створити зображення вітальні для натхнення і ми бачимо, як це працює саме в бічній панелі. Генератори зображень надають ще чотири приклади. Авторка запиту вибирає одне з цих зображень і публікує його у своїй стрічці в соціальних мережах.

Microsoft буде обережно й поступово надавати доступ до сервісу, щоб уникнути негативного досвіду з Bing, коли журналісти та інші користувачі використовували чат, щоб створювати дивні, іноді незручні відповіді. Image Creator також спочатку буде доступний лише в "творчому" режимі, коли ШІ створює більш оригінальні та творчі зображення. Інші два режими, "збалансований" і "точний", як повідомляється, введуть пізніше.