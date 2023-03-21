Якщо ви вже користувалися ChatGPT, то знаєте: взаємодія з ним схожа на звичайні чати в месенджерах. Ви починаєте діалог текстовим повідомленням, бот на нього відповідає. Після створення нового чату старі розмови залишаються в бічній панелі. До них завжди можна повернутися, або видалити за бажанням.

Цікаво ChatGPT попросив допомогти йому втекти з комп'ютера

Що сталося

Повідомляється, що ChatGPT з невідомої причини почав працювати неправильно, через що всі діалоги перемішалися між собою. Користувачі почали бачити в бічній панелі чужі чати з ботом, нерідко навіть іншою мовою. Наприклад, люди зі США виявили у себе в профілі розмови китайською.

OpenAI поки не коментувала ситуацію. В мережі також припускають, що ця ситуація могла бути не розкриттям чужих діалогів, а багом, який генерував їх з нуля на основі минулого досвіду. Однак чому в такому випадку він звернувся до інших мов, неясно.

Хай там як, але близько 10 ранку за тихоокеанським часом OpenAI тимчасово вимкнула ChatGPT – якраз після того, як користувачі помітили проблему з історіями чатів.

Очевидний баг викликав занепокоєння щодо конфіденційності користувачів. Якщо ви ввели якусь особисту інформацію в чат, то помилка може призвести до того, що ці дані стануть доступні незнайомцю.

Нагадаємо, OpenAI нещодавно завершила роботу над новою версією мовної моделі, GPT-4, яка лежить в основі чатбота. Вона зараз доступна обмеженій кількості користувачів у вигляді бета-тесту, але згодом пошириться на всіх.