Компанія Google стояла за численними етапами розвитку ШІ в світі та доклалась до багатьох проривів останніх років. Однак вона не встигла допрацювати власну мовну модель і чатбот Bard, уступивши першість ChatGPT. У паніці компанія була змушена передчасно запускати свій штучний інтелект, що призвело до проблем у його роботі, а потім сильної критики як з боку користувачів, так і від самих працівників компанії. Розробка OpenAI запустила нову епоху штучного інтелекту, яка диктує жорсткі правила: відтепер усе, що тільки може бути поєднане з нейромережами, повинне з ними об'єднатися. Тому Google намагається інтегрувати розробку в максимальну кількість своїх сервісів.

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PaLM 2: що про неї відомо

Віцепрезидент Google DeepMind Зубін Гахрамані та інші керівники Google презентували PaLM 2 у середу, 10 травня. Велика мовна модель тепер доступна в чотирьох масштабах і може працювати локально на всіх пристроях — від смартфонів до цілих серверних ферм.

PaLM 2, очевидно, є наступником існуючої моделі PaLM від Google, яка донедавна була основою експериментального штучного інтелекту Bard.

Думайте про PaLM як про загальну модель, яку потім можна точно налаштувати для досягнення конкретних завдань. Наприклад, дослідницькі групи в галузі охорони здоров'я доопрацювали PaLM з урахуванням медичних знань, щоб допомогти відповідати на питання та узагальнювати інформацію з різноманітних медичних текстів,

– пояснив Гахрамані.

Зараз Bard уже працює на PaLM 2, яка пропонує покращені можливості багатомовності, міркувань та кодування, повідомляє компанія. Мовна модель була набагато краще навчена на багатомовних текстах, ніж її попередниця, й охоплює понад 100 мов з покращеним розумінням культурних ідіом і зворотів .

. Вона однаково добре генерує програмний код на Python і JavaScript.

Як повідомляється, модель також продемонструвала "покращені здібності в логіці, міркуваннях здорового глузду і математиці" завдяки великій кількості навчальних даних з "наукових статей і вебсторінок, що містять математичні вирази".

Ще більш вражаючим є те, що Google змогла виокремити версії базової системи PaLM для конкретних застосувань, які отримали назви Gecko, Otter, Bison і Unicorn.

Ми створили PaLM, щоб вона була меншою, швидшою та ефективнішою, одночасно збільшуючи її можливості. Потім ми створили сімейство моделей у широкому діапазоні розмірів, щоб найлегша модель могла працювати як інтерактивний додаток на мобільних пристроях на базі останньої моделі Samsung Galaxy,

– каже Гахрамані.

Загалом, на заході I/O Google анонсував понад два десятки продуктів, які матимуть можливості PaLM. Про них ми також розповімо згодом.