DeepSeek представила дві оновлені моделі, які продовжують лінійку експериментального AI, вперше показаного у вересні. Тодішня версія носила назву DeepSeek-V3.2-Exp, а тепер компанія випустила стабільний реліз DeepSeek-V3.2 із суттєвими покращеннями в області міркування та автономного виконання завдань. За словами розробників, модель демонструє результати на рівні GPT-5 у різних тестах на логічне мислення, що свідчить про збереження конкурентності відкритих китайських систем порівняно з провідними американськими розробками.

Що змінилося у нових моделях DeepSeek?

Однією з ключових особливостей DeepSeek-V3.2 стала інтеграція складних міркувань із можливістю користуватися зовнішніми інструментами — від пошукових систем до калькуляторів і виконання коду. У компанії пояснили, що модель може працювати як у режимі "мислення", так і без нього, однаково використовуючи доступні інструменти. Це перша спроба DeepSeek напряму пов’язати когнітивні процеси AI з практичними діями.

Як пише Bloomberg, паралельно з основною версією DeepSeek представила спеціалізовану модель DeepSeek-V3.2-Speciale. Вона сфокусована на довготривалих обчисленнях та математичних задачах і покликана, як підкреслюють у стартапі, "розширити межі можливостей відкритих моделей". Спеціальна версія показала результати на рівні Google Gemini-3 Pro та здобула "золоті" показники у міжнародних тестах — таких як International Math Olympiad і International Olympiad on Informatics.

DeepSeek також заявила, що розробила новий підхід до тренування AI-агентів — автономних програм, здатних самостійно аналізувати середовище, обробляти дані й ухвалювати рішення без постійної участі людини. Компанія бачить у цьому крок до ще ефективнішої й швидшої AI-обробки, продовжуючи нарощувати темп після моделі, яка привернула увагу на початку року.

Минулого тижня DeepSeek також презентувала відкриту математичну модель DeepSeekMath-V2, що відзначилася сильними здібностями до доведення теорем. Тепер компанія розвиває цей напрям далі, пропонуючи моделі, які у технічному звіті описує як такі, що "досягають результатів на рівні Kimi-k2-thinking та GPT-5 за низкою тестів на міркування".