AI-агенти стають персональними помічниками людини в усіх сферах. Тому й Україна активно рухається до такого формату взаємодії, коли від потреби громадянина до результату – всього один запит чи голосове повідомлення. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

Як Мінцифри інтегрують ШІ в Україні?

Ми визначили місію у сфері AI – увійти до топ-3 країн світу за розвитком та впровадженням AI у публічному секторі до 2030 року. У лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence, який розробляє та впроваджує ШІ-рішення для держави.

Уже маємо успішні кейси та продукти, які покращили внутрішню роботу міністерства й нашу взаємодію з громадянами. Пишаємося, що цього року запустили ШІ-асистента на порталі Дія – завдяки цьому Україна стала першою країною у світі, яка надає державні послуги через AI у масштабах країни.

Асистент працює у форматі чата 24/7, готовий допомогти вам швидко знайти потрібну послугу, дібрати її під життєву ситуацію. Перша готова послуга, яку можна отримати в чаті, – довідка про доходи. Понад 150 тисяч українців уже скористалися асистентом, видано більше як 5 000 довідок про доходи.

Наступний крок – ще більше послуг, які надає AI. Плануємо запуск Дія.AI у застосунку та голосовий функціонал із ШІ, щоб ви могли просто через одне голосове повідомлення вирішити питання чи отримати послугу.

Завдяки ШІ трансформується й сама служба підтримки Дії. AI-консультант відповідає на 85% запитів громадян без втручання оператора, консультує щодо 195+ продуктів, документів і сервісів. AI-консультант у Дії самостійно обробив 1 мільйон діалогів користувачів без участі оператора.

Юридичний відділ Мінцифри також упровадив у свою роботу ШІ. Тепер цифрова експертиза документів проходить за 72 год замість декількох тижнів. Наступний крок – запуск AI-інструмента для аналізу й перекладу європейського законодавства, він допоможе опрацювати понад 30 тисяч актів ЄС і прискорити євроінтеграцію України.

Цього року ми почали будувати AI-суверенітет України: запустили AI Factory для розбудови інфраструктури для ШІ, разом з Київстаром створюємо національну мовну модель LLM. Також почали партнерства зі світовими лідерами в галузі – NVIDIA, ElevenLabs, та посилюємо співпрацю з треку AI з Google та Meta.

Ми прагнемо, щоб Україна 2030 року стала країною, де інновації формують економіку, гарантують національну безпеку та сприяють глобальній стабільності. Наступного року нас чекає новий крок до ШІ-революції.