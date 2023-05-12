Під час конференції для розробників Google I/O 2023 ми вперше побачили, як може працювати технологія, яку компанія називає Google Search Generative Experience. Відразу зазначимо, ще це не те ж саме, що й Bard, який наразі залишається окремою розробкою на ізольованому вебсайті.

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Журналістка Engadget Черлінн Лоу ознайомилася з експериментальною версією Search Generative Experience (SGE) під час брифінгу з віцепрезидентом Google з питань пошуку. Вона каже, що нова розробка, хоча й має очевидну схожість з Bing AI, все ж не позбавлена оригінальних рішень та особливостей.

На перший погляд, SGE не надто відрізняється від стандартного пошуку Google, пише оглядачка. Зайшовши на сторінку, ви спочатку не побачите нічого нового. Тут буде все той же рядок для введення вашого пошукового запиту, після написання якого ви побачите звичні результати пошуку з десятьма посиланнями на різноманітні сайти.

Але дуже швидко в проміжку між рядком пошуку і результатами з'являється нове поле – виділена кольором секція, котра демонструє роботу генеративного штучного інтелекту. Google називає це "AI-powered snapshot", що можна перекласти як "моментальний знімок на основі ШІ" або "представлення [результатів] на основі ШІ". Такі снепшоти містять "ключову інформацію для розгляду з посиланнями, щоб копнути глибше".

У верхній частині цієї області є примітка, яка нагадує, що "Генеративний ШІ є експериментальним".

Далі йдуть відповіді на ваше запитання, які SGE згенерував на основі різних джерел в інтернеті.

Справа вгорі є кнопка для розгортання області, а також картки, що показують статті, з яких були взяті відповіді.

Унизу можна знайти додаткові питання на цю тему, які ШІ вважає доцільними в цій ситуації.



Google Search Generative Experience / Фото Google

Я попросила Едвардса допомогти мені знайти розваги у Франкфурті-на-Майні, а також найкращі пози йоги від болю в нижній частині спини. Звичні результати пошуку з'явилися майже миттєво, тоді як в області знімків відображалася анімація завантаження, поки ШІ обробляв результати. Через кілька секунд я побачила список пропозицій для першого питання, включаючи Пальменгартен і Ромербург. Але коли Едвардс натиснув кнопку "Розгорнути", знімок відкрився і показав більше запитань, які, на думку SGE, можуть бути релевантними, разом із відповідями. Серед них були: "Чи варто відвідати Франкфурт" і "Чи достатньо трьох днів, щоб відвідати Франкфурт", а результати для кожного з них містили статті-джерела,

– пише Черлінн Лоу.

Її друге запитання дало "цікавіші результати". SGE не лише показав список запропонованих поз для йоги, але й при розширенні відповідей показав зображення у статтях, які давали краще уявлення про те, як виконувати кожну з них. Під списком була пропозиція уникати йоги, "якщо у вас є певні проблеми зі спиною, такі як перелом хребта або грижа міжхребцевого диска". Нижче в статті також був список поз, яких слід уникати, якщо у вас болить поперек.

Важливо, що в самому низу знімка містилася примітка: "Ця інформація надана лише в інформаційних цілях. Інформація не є медичною порадою чи діагнозом". За словами Едвардса, це одна з функцій безпеки, вбудованих в SGE, де відмова від відповідальності відображається на делікатних темах, які можуть вплинути на здоров'я або фінансові рішення людини. Крім того, результат узагалі не з'являється, коли алгоритми Google визначають, що запит стосується таких тем, як самоушкодження, домашнє насильство або психічні розлади. У таких ситуаціях ви побачите стандартне повідомлення про те, як і де отримати допомогу.



Search Generative Experience (SGE) / Фото Google

Авторка матеріалу на Engadget каже, що SGE видається одночасно схожим і відмінним від Bing AI.

Наприклад, посилаючись на свої джерела, SGE не показує вбудовані виноски з посиланнями на кожну статтю. Натомість він показує картки праворуч або під кожним розділом, подібно до того, як виглядають картки в результатах новин.

Макети Google і Microsoft пропонують діалогові режими з підказками про подальші дії в кінці кожної відповіді (додаткові уточнюючі питання, які можуть виникнути на цю ж тему). Але в SGE немає рядка введення внизу, щоб продовжити розмову з ботом, поставивши власні уточнюючі питання, а рядок пошуку залишається вгорі, за межами області ШІ. Це відбирає у SGE статус чатбота, з яким можна поговорити. Bing своєю чергою має таку можливість.

Зазначимо, що в Google ніколи не говорили, що метою компанії є створення розмовного досвіду в Пошуку. Подібні функції компанія дала своєму чатботу Bard.

Ось, що кажуть розробники: "Завдяки новим можливостям генеративного штучного інтелекту в Пошуку ми тепер беремо на себе більшу частину роботи з пошуку. Замість того, щоб робити кілька пошуків, щоб отримати конкретну відповідь, маршрут або процес, ви можете просто об'єднати свої параметри в один запит, наприклад, "Що краще для сім'ї з дітьми до 3 років і собакою, Брайс-Каньйон або Арки". Хороша новина полягає в тому, що коли ви використовуєте запропоновані відповіді в снепшоті, ви можете перейти в новий режим розмови. Тут контекст буде переноситися від питання до питання". Ви також зможете звернутися до Google за допомогою при купівлі речей в інтернеті. Компанія переглядає 1,8 мільярда оновлень своїх списків товарів щогодини, допомагаючи зберігати інформацію про пропозицію та ціни свіжою і точною. І оскільки це все ж таки Google, а Google значною мірою покладається на рекламу, щоб заробляти гроші, SGE також матиме спеціальні рекламні місця по всій сторінці. Рекламу можна буде легко відрізняти від звичайних результатів пошуку. Вже на етапі тестування вона виділяється окремо й позначається міткою "Реклама".