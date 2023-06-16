Як повідомляє 24 Канал, створення "IT-коаліції" підтримали міністри оборони Естонії Ханно Певкур та Люксембургу Франсуа Бауш. Резніков висловив вдячність за їхню підтримку і заявив, що міністри готові взяти на себе лідерську роль у створенні групи.

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Міністр оборони наголосив на важливості цієї коаліції, зазначивши, що вона зробить свій внесок у перемогу України. Хоча подальших подробиць не було надано, Резніков натякнув, що ініціатива є багатообіцяючою, і закликав стежити за новинами.

Рамштайн 13

Нещодавня зустріч у Брюсселі стала 13-ю зустріччю у форматі Рамштайн. Під час цього заходу союзники України обговорили питання створення коаліції, яка б зосередилася на авіації та підготовці українських пілотів.

Напередодні зустрічі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що підготовка українських пілотів на літаках F-16 вже розпочалася, що забезпечить Києву вкрай необхідну сучасну авіаційну підтримку.

Крім того, Велика Британія, Данія, Нідерланди та США спільно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, пакет допомоги включатиме системи протиповітряної оборони та значну кількість ракет, що забезпечить додаткову підтримку обороноздатності України.

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Створення "ІТ-коаліції" в Рамштайні демонструє постійні зусилля України, спрямовані на зміцнення своєї оборонної інфраструктури та налагодження партнерських відносин із союзниками. Поки деталі цієї коаліції невідомі, залишається чекати на те, який внесок вона зробить в українську оборонну стратегію і ширший регіональний безпековий ландшафт.