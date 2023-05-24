Михайло Федоров, Віце-прем'єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки і розвитку технологій та Міністр цифрової трансформації, в рамках Diia саміту у Вашингтоні висловив готовність України ділитися своїм досвідом цифровізації з іншими країнами.

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Федоров наголосив на досягненнях Дії, зазначивши:

Сьогодні Дія – це 19 мільйонів користувачів, 14 документів та 30 послуг, доступних у кілька кліків на смартфоні. Вона стала потужним брендом України, який належить кожному громадянину.

Співпраця між Україною, Колумбією та Замбією спрямована на вивчення можливостей для обміну досвідом у сфері цифрової трансформації. Крім того, тривають переговори ще з 10 країнами, деякі з яких отримують підтримку від USAID, щодо експорту платформи.

Дія розвивається

Михайло Федоров також обговорив інші ключові компоненти екосистеми Дія та окреслив плани щодо побудови цифрової держави. Серед пріоритетних проєктів:

прозора реконструкція,

електронні кабінети,

автоматизовані сервіси для моряків,

розмитнення автомобілів в рамках Дії.

Саміт у США, безсумнівно, надав значний поштовх репутації України як цифрової країни. Майбутнє, безсумнівно, за нами,

– заявив Федоров.

У січні 2023 року USAID оголосило про свої плани виділити 650 000 доларів США на спільну розробку глобального підходу до впровадження Дії та систем і процесів, що лежать в її основі. Ця фінансова підтримка ще більше зміцнить прагнення України ділитися своїм досвідом у сфері цифровізації з міжнародною спільнотою.

У міру того, як Дія розширює своє охоплення, платформа має потенціал для революційної перебудови систем управління в Колумбії, Замбії та країнах, які беруть участь у переговорах, що наразі тривають. Українська модель пропонує цінну інформацію та найкращі практики для створення ефективних та зручних цифрових послуг, що покращують взаємодію між урядами та громадянами.

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З впровадженням Дія Колумбія, Замбія та майбутні країни-партнери отримають потужний інструмент для прискорення цифрової трансформації, підвищення доступності та ефективності державних послуг. Успіх глобальної експансії Дія не лише зміцнить репутацію України як піонера цифровізації, а й сприятиме просуванню електронного урядування в усьому світі.