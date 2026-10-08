ШІ навчився читати думки та відтворювати зображення з уяви людини

Науковці розробили інструмент штучного інтелекту, який здатен аналізувати скани мозку та з вражаючою точністю відтворювати картинки, про які думає людина. Нова технологія працює на базі дифузійних моделей і робить деталізоване візуальне відтворення думок можливим уже сьогодні.

Як працює генеративний декодер мозку

Як повідомляє видання Futurism, команда дослідників на чолі з Міхаль Ірані з Інституту науки Вейцмана створила модель, яка забезпечує високу точність відтворення зображень порівняно з попередніми аналогами.

Для навчання системи науковці використали публічний набір даних фМРТ-сканів восьми піддослідних, яким показували тисячі різних картинок. Фахівці обрали новіші скани високої роздільної здатності, де можна розгледіти об'єми мозку розміром всього в один кубічний міліметр нейронів.

Розроблений декодер мозку складається з двох основних гілок: одна передбачає структуру зображення, а інша – його вміст. Разом вони передають дані в дифузійну модель штучного інтелекту, яка і створює підсумкову картинку.

Результати виглядають вражаюче. Якщо існує спосіб непомітно витягувати інформацію про те, що ви думаєте, тоді 150 років наукової фантастики можуть справдитися будь-коли, і це тривожить з багатьох причин,

– прокоментував нейробіолог з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Томмі Спрейг.

Синтетичні дані та неминучі помилки

Щоб покращити точність ШІ-моделі за умов обмеженої кількості реальних сканів мозку, вчені застосували хитрий трюк. Вони навчили додаткову модель-кодувальника, яка працює у зворотному напрямку та передбачає мозкову активність на основі конкретного зображення.

Цей кодувальник генерує безліч синтетичних сканів мозку. Декодер використовує ці дані для відтворення картинки, повторюючи процес доти, доки результат не стане максимально схожим на оригінал. Завдяки такому підходу зникла потреба спиратися лише на ті фотографії, які показували під час реального фМРТ-сканування.

Втім, система поки що працює не ідеально. Міхаль Ірані зазначила, що технологія іноді припускається помилок. Наприклад, в одному з експериментів нейромережа відтворила собаку у ванній як козу у ванній.

Перспективи та загроза для приватності

З одного боку, нова технологія може повністю змінити життя паралізованих людей, які втратили можливість фізично спілкуватися з навколишнім світом. З іншого боку, з часом це може знищити приватність людських думок. Наразі для роботи декодера потрібні величезні та дорогі апарати фМРТ. Однак підключення подібних алгоритмів до портативних пристроїв ЕЕГ може повністю змінити правила гри.

Я не маю сумнівів, що це дослідження зробили з благими намірами, але, думаю, цілком очевидно, що його можуть використати для етично та суспільно проблемних комерційних цілей,

– сказав нейробіолог та філософ Мюнхенського технічного університету в Німеччині Марчелло Ієнка.

Такі портативні гаджети можна калібрувати під конкретний мозок, що потенційно дозволить компаніям зчитувати інформацію без згоди користувача. Саме тому наукова спільнота вже зараз наголошує на необхідності обговорення захисту приватних даних людського мозку.