OpenAI бере участь у виробництві повнометражного анімаційного фільму "Critterz", який мають завершити всього за дев’ять місяців. Бюджет проєкту складе менше ніж 30 мільйонів доларів, а прем’єру планують у Каннах.

Компанії Vertigo Films та Native Foreign працюють над мультфільмом "Critterz" за участі OpenAI. Унікальність проєкту полягає в тому, що замість класичної довготривалої роботи аніматорів буде використано генеративний ШІ. Це дозволить завершити виробництво за дев’ять місяців, тоді як зазвичай створення повнометражної анімації триває роками. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Після численних інцидентів у ChatGPT з'явиться батьківський контроль

Для озвучення героїв залучать акторів, а самі персонажі створюються шляхом обробки оригінальних малюнків у нейромережі. У виробництві задіяно приблизно 30 людей, а бюджет фільму складе менше ніж 30 мільйонів доларів.

Креативним рушієм став Чед Нельсон – художник і спеціаліст OpenAI. Ще кілька років тому він експериментував із DALL-E, створивши короткометражку на основі власних ескізів. Згодом він приєднався до команди OpenAI, і тепер втілює більш масштабний задум. За його словами, справжнє значення технологій показується не в демонстраціях, а в реальних проєктах.

Сценарій "Critterz" написали автори, які працювали над новим фільмом про пригоди ведмедика Паддінгтона. Це свідчить, що ШІ використовується головним чином для оптимізації складної та рутинної анімаційної роботи, тоді як творча частина лишається за людьми. В OpenAI заявили, що фільм відображає креативність і пошук нових можливостей, які компанія прагне підтримувати.

Водночас критики вказують на суперечливі наслідки: з одного боку, технології здешевлюють виробництво, з іншого – ставлять під загрозу професію аніматорів. Успіх чи провал проєкту покаже, чи справді штучний інтелект може змінити кіноіндустрію.

Якщо експеримент виправдає очікування, це може стати привабливішою інвестицією для студій, ніж багаторічна робота з більшими витратами. Якщо ж ні – ризики виявляться марними.

Чому кіноіндустрія не ладнає з АІ?

Цікаво, що OpenAI наважилась на такий експеримент саме в той час, коли глобальна кіноіндустрія не ладнає з АІ. Нещодавно компанія Warner Bros. Discovery подала судовий позов проти розробника ШІ-генератора Midjourney. Студія звинувачує сервіс у незаконному створенні та поширенні зображень відомих персонажів, таких як Супермен, Бетмен, Твіті та інші, без дозволу.

Студія наполягає, що Midjourney навмисно ігнорує масштаби порушень і використовує чужу інтелектуальну власність для залучення користувачів та отримання прибутку. Раніше Disney та Universal подали аналогічні позови проти стартапу.