Миколаївщина представила першого в Україні ШІ-консультанта

Миколаївська область стала першою, хто запустив цифрового консультанта на основі штучного інтелекту. Він називається "Хвилька" й допомагатиме жителям і гостям регіону отримувати інформацію швидко та зручно.

Цифровий помічник для кожного

Миколаївщина першою серед українських регіонів створила обласного ШІ-консультанта, який працює в онлайн-режимі. Цей інноваційний інструмент розроблений на основі відкритих даних про область і постійно вдосконалюється, аналізуючи запити користувачів. "Хвилька" покликана спрощувати доступ до інформації, усуваючи бюрократичні бар’єри та складні інструкції. Її мета – зробити цифрові послуги максимально доступними для всіх, пише 24 Канал з посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.

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Серед основних можливостей "Хвильки":

Надання інформації про історію регіону та популярні туристичні маршрути.

Розповіді про культурні, природні та історичні пам’ятки Миколаївщини.

Консультації щодо державних послуг, які можна отримати в області.

Загальні поради з медичних питань.

Цікавою особливістю є те, що гості регіону отримуватимуть SMS-повідомлення з привітанням та посиланням на "Хвильку", що зробить її ще ближчою до користувачів.

За словами В’ячеслава Базаренка, заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, цей проєкт – не просто чат-бот, а справжній крок до нового рівня цифрової взаємодії в регіоні. Він підкреслив, що "Хвилька" постійно навчається і вже зараз здатна стати корисним помічником для всіх, хто звертається по допомогу.

Нагадаємо, що Україна тим часом створює власну мовну модель для "масового виробництва українських ШІ-інструментів". Запуск моделі планується на кінець 2025 року. Вона буде навчена на українських даних, щоб розуміти національний контекст, діалекти й термінологію. На основі цієї LLM створюватимуть ШІ-продукти для держсектору (Дія, Мрія, військові системи) та бізнесу (чат-боти, голосові помічники). Проєкт фінансується приватним бізнесом, без залучення державних коштів. Мета – зміцнити позиції України як високотехнологічної держави та сприяти розвитку інновацій у сфері ШІ.