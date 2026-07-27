Ми нарешті знаємо, коли Apple випустить свої перші окуляри зі штучним інтелектом

Apple готується до масштабної презентації своїх перших розумних окулярів із підтримкою штучного інтелекту. Компанія планує показати новинку на конференції WWDC27 у червні наступного року, а продажі запустить уже наприкінці 2027 року. Ця подія відкриє новий етап у розвитку екосистеми бренду.

Боротьба за приватність

Розробники з Купертіно активно створюють пристрій під кодовим ім'ям N50. Хоча спочатку інженери орієнтувалися на реліз наприкінці 2026 або на початку 2027 року, згодом вони перенесли терміни. Головною причиною затримки стало прагнення команди ретельно опрацювати питання конфіденційності, щоб не повторити репутаційних помилок конкурентів, пише Bloomberg.

Meta заслуговує на визнання за створення першої комерційно успішної категорії розумних окулярів, але її тривала репутація щодо незахищеності приватності стала тягарем для ринку,

– прокоментував аналітик Bloomberg Марк Гурман.

Саме тому Apple шукає способи зробити гаджет максимально безпечним для оточуючих. Серед варіантів, які обговорюють керівники, є навіть повна відмова від камер. Іншим рішенням може стати програмне обмеження: камери працюватимуть виключно для потреб штучного інтелекту, наприклад, для розпізнавання об'єктів або локацій навколо користувача, але не дозволятимуть записувати відео чи робити фотографії. Такий підхід нагадує функцію візуального інтелекту, яку вже впровадили в iPhone.

Технічні особливості та дизайн

Попри відсутність вбудованих дисплеїв, розумні окуляри запропонують користувачам широкий набір функцій. Гаджет отримає мікрофони та динаміки, що дозволить спілкуватися з Siri, слухати музику та приймати телефонні дзвінки без використання навушників AirPods.

Компанія також працює над унікальним дизайном і планує випустити кілька стильних варіантів із преміальних матеріалів, щоб виділити продукт на тлі аналогів.

Велику увагу приділяють захисту даних. Apple планує використовувати обробку інформації безпосередньо на пристрої та відмовитися від функцій розпізнавання облич. Також компанія не збирається використовувати записи користувачів для навчання своїх моделей штучного інтелекту, що має зміцнити довіру аудиторії.

Ранній анонс на конференції для розробників свідчить про те, що Apple хоче дати стороннім авторам програм час на створення унікального софту. Це дозволить окулярам не обмежуватися лише стандартними функціями, а відразу інтегрувати можливості багатьох інших сервісів. Такий підхід компанія вже демонструвала під час запуску шолома Vision Pro, коли програмне забезпечення презентували за багато місяців до появи пристрою в магазинах.

Паралельно з окулярами Apple готує оновлення інших лінійок: у 2026 році світ побачать Apple Watch Series 12 та Ultra 4, а також оновлена версія операційної системи iOS 26.6.