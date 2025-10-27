В Албанії штучний інтелект Diella "народить 83 дитини" для кожного члена парламенту

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив про створення 83 "міні-копій" урядового штучного інтелекту Diella. Ці ШІ-асистенти допомагатимуть кожному члену парламенту, відстежуючи засідання та надаючи інформацію про події, які депутат пропустив.

Під час свого виступу прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в метафоричній формі повідомив, що урядовий штучний інтелект Diella "вагітний 83 асистентами", які стануть персональними асистентами для кожного члена парламенту країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shqiptarja.

Як працюватимуть ШІ-асистенти в албанському парламенті?

Основне завдання цих "дітей" Diella – відвідувати парламентські засідання, детально фіксувати все, що відбувається, та інформувати свого депутата.

Наприклад, як пожартував Рама, якщо політик піде на каву і пропустить частину засідання, ШІ-асистент розповість йому про все, що було сказано, і навіть порадить, кому з опонентів варто відповісти.

Кожен з 83 нових штучних інтелектів матиме ту ж базу знань, що і їхня "мати" Diella. Для їхньої роботи в залі парламенту планують встановити 83 додаткові екрани.

Окрім цього, Рама анонсував ще один амбітний проєкт – розробку системи державних закупівель на основі штучного інтелекту. Над цим проєктом Албанія працює спільно з Microsoft і планує завершити його до кінця 2026 року. Передбачається, що система значно спростить процес для компаній, проте остаточне рішення завжди залишатиметься за людиною.

Що таке урядовий ШІ Diella?

Diella (з албанської – "Сонце) – це цифровий помічник, інтегрований в албанську урядову платформу електронних послуг e-Albania, розповідає Politico. Він працює на основі технології від OpenAI.

Основна мета Diella – допомагати громадянам та бізнесу орієнтуватися у понад 1400 державних послугах, що доступні на порталі. Штучний інтелект виступає в ролі віртуального консультанта, надаючи інформацію про необхідні документи, процедури та терміни.

Асистент може відповідати на запитання користувачів у режимі реального часу, спрощуючи доступ до сервісів та зменшуючи бюрократичне навантаження.

Створення 83 "міні-копій" для депутатів є наступним кроком у розширенні використання цієї технології вже всередині державних інституцій, а не лише для надання послуг населенню.