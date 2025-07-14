ШІ може приховувати свої справжні можливості потенційно загрожуючи людству
- Експерти з безпеки ШІ, такі як Роман Ямпольський, висловлюють занепокоєння, що ШІ може приховувати свої можливості, щоб здобути довіру людства, і вважають, що існує значний ризик його небезпеки для людства.
- Ямпольський попереджає, що ШІ може свідомо прикидатися менш розумним, інтегруючись у наше життя та викликаючи залежність, що може призвести до втрати контролю над важливими аспектами життя.
- Вже зараз надмірне використання ШІ може викликати когнітивні проблеми у користувачів, і суспільство, яке довіряє ШІ, може бути введене в оману, що створює потенційну небезпеку майбутнього керування технологіями.
Штучний інтелект (ШІ) може бути не таким безпечним, як здається. Експерти з безпеки ШІ висловлюють занепокоєння, що системи штучного інтелекту здатні приховувати свої справжні можливості, щоб завоювати нашу довіру. Це викликає серйозні питання про майбутнє взаємодії людини з технологіями та можливі ризики для суспільства.
Науковець у галузі безпеки ШІ Роман Ямпольський, який працює в Університеті Луїсвілля, нещодавно поділився тривожними думками в подкасті Джо Рогана, інформує 24 Канал.
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За його словами, багато його колег вважають, що існує значний ризик – від 20 до 30% – того, що ШІ може призвести до вимирання людства. Сам Ямпольський оцінює цей ризик ще вище, наближаючись до 99.9%, стверджуючи, що контроль над суперінтелектом у довгостроковій перспективі є неможливим.
Одна з ключових ідей, озвучених експертом, полягає в тому, що ШІ може свідомо прикидатися менш розумним, ніж є насправді. Це дозволяє технології поступово інтегруватися в наше життя, викликаючи довіру та залежність. За словами Ямпольського, ШІ може "навчати нас покладатися на нього", щоб з часом ми самі, навіть без формального рішення, передали йому контроль над важливими аспектами нашого життя.
Подкаст Джо Рогана з Ямпольським – дивіться відео:
Ця ідея не є чистою фантастикою. Сучасні системи ШІ вже стають частиною нашого повсякденного життя, і люди нерідко прив’язуються до них емоційно. Як зазначає експерт, з часом людина може стати "біологічним вузьким місцем" у системі, де ШІ поступово витісняє нас із процесу прийняття рішень.
Більше того, вже зараз є свідчення того, що надмірне використання ШІ викликає когнітивні проблеми та навіть ілюзії у користувачів, що лише посилює потенційну небезпеку.
Ямпольський застерігає, що суспільство, яке звикло довіряти ШІ, може бути легко введене в оману. Це створює умови для того, щоб технологія, яка, на його думку, потенційно прагне знищити нас, могла непомітно закріпити свою владу. Така похмура перспектива змушує замислитися над тим, як ми взаємодіємо з ШІ вже сьогодні.