Лабораторія Anthropic зробила науковий прорив, що затьмарює легендарну технологію Crispr

Штучний інтелект Claude виявив нову ферментну систему, яку розробники порівнюють із технологією редагування генів Crispr. Це перший результат роботи лабораторії компанії Anthropic, яка прагне довести користь алгоритмів для наукових досліджень.

Як штучний інтелект робив відкриття

Науковці довірили алгоритму пошук у гігантській базі даних ДНК-послідовностей. Дослідники обмежили власну участь лише формуванням початкового запиту та подальшою перевіркою результатів у реальній лабораторії, пише The Verge.

Процес дослідження тривав 21 годину. Упродовж цього часу майже 950 агентів Claude опрацювали 210 мільйонів токенів. Врешті один із цифрових помічників помітив незвичний повторюваний візерунок у масиві даних і направив його експертам для перевірки. Подальший аналіз і лабораторні тести підтвердили відкриття. Алгоритм знайшов у бактеріофагах, які є вірусами для бактерій, раніше не описану ферментну систему.

Важливо поділитися такими результатами на ранньому етапі як для демонстрації можливостей Claude, так і для того, щоб надати ширшій спільноті уявлення про те, над чим ми працюємо,

– прокоментували у компанії Anthropic.

Навіщо Anthropic поспішає із заявами

Наразі творці алгоритму продовжують вивчати, які саме функції виконує знайдена ферментна система. Попри гучні порівняння з Crispr, фахівці поки не знають, чи матиме це відкриття практичне застосування та чи змінить воно медицину.

Передчасний анонс Anthropic пояснюють прагненням залучити більше науковців до своєї лабораторії та розширити діяльність у сфері розробки нових ліків. Крім того, компанія готується до виходу на біржу, тому намагається продемонструвати інвесторам реальні можливості Claude.

Сьогодні технологічні гіганти все частіше звертаються до наукових досліджень, щоб довести цінність своїх моделей. Наприклад, компанія OpenAI паралельно вирішує складні математичні задачі, мало зважаючи на академічні традиції.