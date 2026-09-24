Как искусственный интеллект делал открытия

Ученые поручили алгоритму поиск в гигантской базе данных ДНК-последовательностей. Исследователи ограничили свое участие лишь формированием исходного запроса и последующей проверкой результатов в реальной лаборатории, пишет The Verge.

Процесс исследования длился 21 час. За это время почти 950 агентов Claude обработали 210 миллионов токенов. В конце концов один из цифровых помощников заметил необычный повторяющийся узор в массиве данных и направил его экспертам для проверки. Дальнейший анализ и лабораторные тесты подтвердили открытие. Алгоритм обнаружил в бактериофагах, которые являются вирусами для бактерий, ранее не описанную ферментную систему.

Важно поделиться такими результатами на раннем этапе как для демонстрации возможностей Claude, так и для того, чтобы дать более широкому сообществу представление о том, над чем мы работаем,

– прокомментировали в компании Anthropic.

Почему Anthropic спешит с заявлениями

В настоящее время создатели алгоритма продолжают изучать, какие именно функции выполняет обнаруженная ферментная система. Несмотря на громкие сравнения с CRISPR, специалисты пока не знают, найдет ли это открытие практическое применение и изменит ли оно медицину.

Преждевременный анонс в Anthropic объясняют стремлением привлечь больше ученых в свою лабораторию и расширить деятельность в сфере разработки новых лекарств. Кроме того, компания готовится к выходу на биржу, поэтому пытается продемонстрировать инвесторам реальные возможности Claude.

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Сегодня технологические гиганты все чаще обращаются к научным исследованиям, чтобы доказать ценность своих моделей. Например, компания OpenAI параллельно решает сложные математические задачи, не обращая особого внимания на академические традиции.