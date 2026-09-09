Як штучний інтелект здолав вікову загадку

Математичний інститут Клея розробив сім так званих проблем тисячоліття ще у 2000 році, призначивши винагороду в 1 мільйон доларів за розв'язання кожної з них. Рівняння Нав'є-Стокса описує рух рідин і газів, як-от води та повітря, і їх активно застосовують у прогнозуванні погоди та проєктуванні літаків.

Десятиліттями науковці намагалися з'ясувати, чи можуть у тривимірному гладкому потоці виникати розриви, коли швидкість стає безкінечною за скінченний проміжок часу. Фахівці розгорнули близько 10 тисяч автономних агентів, які сформували доведення на 165 сторінках, пише Neowin.

Колосальні ресурси та алгоритм дій

Для досягнення результату інженери використали внутрішній нейромережевий рушій, який суттєво перевершує за можливостями нову модель GPT-6 Astra. Навчання цієї системи розпочали 28 серпня 2026 року, і воно триває досі.

Цифрові агенти працювали безперервно протягом 88 годин, після чого модель GPT-6 Astra витратила ще 17 годин на формалізацію та перевірку доведення за допомогою спеціальної системи Lean.

Масштаб обчислень виявився вражаючим: під час роботи над завданнями штучний інтелект згенерував 300 мільярдів токенів та обмінявся 4,9 мільйона повідомлень. Безпосередньо на задачу Нав'є-Стокса припадають 2,7 мільйона повідомлень та 130 мільярдів токенів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За оцінками експертів, подібний обсяг обчислень для звичайного користувача коштував би близько 10 мільйонів доларів або 7,3 мільйона фунтів стерлінгів за роздрібними тарифами компанії.

Попри грандіозний успіх, анонс одразу викликав суперечки в науковій спільноті. Професор математики Нью-Йоркського університету Трістан Бакмастер заявив, що він разом із дослідником із компанії Anthropic Левентом Альпоге працював над цим же завданням через інструмент OpenAI Codex. Науковець припустив, що інформація про їхній прогрес могла потрапити до розробників ChatGPT, після чого ті різко активізували власні дослідження.

Я не знаю, що саме зробила їхня модель і як, а також чи використали наші дані, тому нікого ні в чому не звинувачую,

– прокоментував професор математики Нью-Йоркського університету Трістан Бакмастер.

У відповідь представники OpenAI спростували будь-яке несанкціоноване використання чужих матеріалів чи приватних даних користувачів. Вони підкреслили, що їхнє доведення принципово відрізняється від роботи конкурентів.

Це вражаюча кульмінація тієї траєкторії розвитку, яку ми спостерігали протягом останніх 12 місяців,

– додав дослідник OpenAI Себастьян Бубек.

Визнання та грошова винагорода

За правилами Математичного інституту Клея, потенційне рішення має з'явитися у науковому виданні, протриматися у друку принаймні два роки та здобути загальне визнання світової спільноти. Тільки після цього організація розглядає вручення нагороди.

У самій компанії вже заявили, що не претендують на 1 мільйон доларів. Мета публікації полягає у демонстрації стрімкого прогресу передових систем штучного інтелекту.