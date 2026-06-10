McDonald's знову довірив замовлення штучному інтелекту після гучних провалів

McDonald's розпочав випробування нової системи прийому замовлень на автодрайві, яка працює на базі штучного інтелекту. Компанія сподівається, що цього разу технологія зможе виправдати очікування після невдалих попередніх експериментів.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's повертається до використання штучного інтелекту для обслуговування клієнтів на автодрайві. Компанія запустила тестування нової системи під назвою ArchIQ, яку також називають Archy. Про це пише Digital Trends.

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Чи готовий штучний інтелект працювати на автодрайві без помилок?

Розробка створена за підтримки Google і стала частиною масштабної технологічної ініціативи компанії під назвою ">NEXT". На початковому етапі систему впровадили лише в п'яти закладах.

За словами одного з франчайзі McDonald's, ArchIQ уже обробила понад 1 мільйон замовлень. Особливу увагу компанія звертає на те, що приблизно 90% із них були виконані без втручання працівників ресторану. Саме цей показник McDonald's прагне зробити головним аргументом на користь нової технології.

Чому попередній експеримент запам'ятався провалом Для McDonald's це вже не перша спроба автоматизувати прийом замовлень. Раніше компанія тестувала систему на базі штучного інтелекту, створену спільно з IBM.

Тоді проєкт мав продемонструвати, що голосові помічники можуть ефективно працювати в ресторанах швидкого харчування. Проте реальність виявилася складнішою. Помилки системи швидко стали вірусними в соціальних мережах. Відео з неправильними замовленнями та дивними відповідями штучного інтелекту активно поширювалися в TikTok та інших платформах, перетворивши технологію на об'єкт жартів.

У результаті експеримент було припинено, а довіра до подібних рішень опинилася під питанням. На перший погляд автоматизація прийому замовлень здається відносно простою задачею. Меню має обмежений набір позицій, а сценарії спілкування між клієнтом і рестораном часто повторюються.

Однак на практиці ситуація виглядає значно складніше.

Люди нерідко змінюють замовлення під час розмови, просять прибрати або додати інгредієнти, ставлять уточнювальні запитання або говорять нерозбірливо. Додаткові труднощі створюють сторонні шуми від автомобілів, пасажирів чи навколишнього середовища.

Для голосового штучного інтелекту навіть такі прості фрази, як прохання прибрати цибулю, додати більше соусу або застосувати знижку з мобільного застосунку, можуть стати серйозним випробуванням.

Конкуренти також шукають ідеальне рішення

McDonald's не єдина компанія, яка намагається автоматизувати процес прийому замовлень. Аналогічні технології в різний час тестували мережі ресторанів швидкого харчування, зокрема Wendy's, Taco Bell, Dairy Queen, Bojangles, Carl's Jr. та Hardee's.

Основна мета всіх цих проєктів однакова – прискорити обслуговування клієнтів і зменшити навантаження на персонал. Втім результати поки що залишаються неоднозначними. Багато компаній стикаються з однаковими проблемами: розпізнаванням мови, нестандартними замовленнями та необхідністю залучення працівників у складних ситуаціях.

Найкращий ШІ – той, якого не помічають

Експерти зазначають, що успіх подібних систем вимірюється не кількістю оброблених замовлень, а кількістю помилок, яких вдалося уникнути. Ідеальний голосовий помічник повинен непомітно виконувати свою роботу: правильно розуміти побажання клієнта, коректно фіксувати зміни в замовленні та без зайвих затримок передавати інформацію на кухню.

Натомість невдала система створює додаткові труднощі. Клієнту доводиться виправляти помилки, повторювати замовлення або чекати підключення працівника, що лише сповільнює процес.

Саме тому новий проєкт McDonald's оцінюватимуть не за технологічними можливостями чи гучними заявами про штучний інтелект. Для більшості відвідувачів головним критерієм залишиться просте питання: чи стало замовляти їжу швидше та зручніше.