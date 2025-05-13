Microsoft вважає, що штучний інтелект допоможе прискорити розробку термоядерних реакторів

У Microsoft впевнені, що штучний інтелект може стати каталізатором у створенні комерційних термоядерних реакторів, які здатні забезпечити енергією центри обробки даних. Станом на сьогодні, жодного такого реактора ще не існує.

У Microsoft Research зазначають, що прагнення до створення термоядерної енергії як безмежного та чистого джерела енергії "впродовж тривалого часу було однією з найамбітніших наукових цілей людства", інформує 24 Канал.

Дивіться також Новий термоядерний реактор настільки крутий, що може перевершити все, що ми досі бачили

Дослідники визнають, що до появи масштабованої термоядерної енергетики ще багато років, але вже зараз вони вивчають, як штучний інтелект може сприяти пришвидшенню цього процесу.

Під час першого саміту Microsoft Research Fusion Summit представник Microsoft Research Accelerator підкреслив перспективи використання штучного інтелекту для просування досліджень у сфері сталого розвитку.

Проблеми розвитку дата-центрів

Наразі технології штучного інтелекту не вважаються екологічно сталими. Минулого року ООН зазначила, що центри обробки даних, де використовують ШІ, генерують електронні відходи, споживають велику кількість води, критичних мінералів та рідкоземельних елементів, видобуток яких часто є неекологічним. Окрім того, ці центри споживають величезні обсяги електроенергії, що сприяє викидам парникових газів.

Microsoft намагається компенсувати вплив своїх дата-центрів на навколишнє середовище за допомогою вуглецевих кредитів, закупівлі "чистої" енергії, оптимізації обладнання та програмного забезпечення. Прискорення розробки технологій термоядерного синтезу, на думку компанії, могло б знизити негативний вплив бізнесу на довкілля.

Розвиток термоядерної енергетики

За словами Стівена Коулі з Принстонської лабораторії фізики плазми (PPPL), який виступав з основною доповіддю на Fusion Summit, необхідні додаткові дослідження для того, щоб з'ясувати, чи є штучний інтелект ключем до пошуку оптимальних рішень для термоядерної енергетики.

Однак, за прогнозами, знадобиться ще не менше десяти років, щоб експериментальні термоядерні електростанції стали реальністю. Національні академії наук, інженерії та медицини США (NASEM) вважають, що завдяки приватним і державним інвестиціям можливо створити пілотну термоядерну електростанцію в період між 2035 та 2040 роками.

Це приблизно співпадає з планованим запуском міжнародного проєкту ITER (Міжнародний термоядерний експериментальний реактор).

Microsoft сподівається, що її експертиза у сфері штучного інтелекту, зокрема в матеріалознавстві, розв’язанні диференціальних рівнянь та інших дослідницьких завданнях, допоможе знайти спосіб зробити термоядерний синтез економічно вигідним.

Лабораторія Коулі вже підписала меморандум про взаєморозуміння з Microsoft. Вчені впевнені, що штучний інтелект допоможе скоротити час на розробку необхідних технологій.

Конкуренти у гонці за термоядерну енергію

Microsoft не єдина компанія, що прагне реалізувати термоядерний синтез. Наприклад, розробник ядерних технологій Type One Energy і корпорація Tennessee Valley Authority (TVA) підписали угоду про спільну розробку планів будівництва термоядерної електростанції.

Водночас OpenAI має намір закуповувати термоядерну енергію у Helion у "великих обсягах". Наприкінці січня компанія Helion залучила 425 мільйонів доларів інвестицій.

Китай також прагне перейняти лідерство в галузі і вже запустив перший торієвий реактор, від якого США відмовились. Реактор має потужність два мегавати та вважається безпечнішим.