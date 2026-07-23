Математичний тріумф машин: ШІ вперше показав абсолютний результат на олімпіаді

Світ став свідком історичного моменту в розвитку технологій. На останній Міжнародній математичній олімпіаді штучний інтелект продемонстрував можливості, які раніше вважалися виключно людською прерогативою. Це досягнення ставить нові запитання про майбутнє інтелектуальних змагань.

Математичний Еверест підкорено

Інтелектуальні межі між людиною та машиною продовжують стиратися з приголомшливою швидкістю. Цього місяця китайські технологічні гіганти Huawei та Xiaohongshu оголосили, що їхні моделі штучного інтелекту досягли абсолютного результату в 100% на завданнях Міжнародної математичної олімпіади (IMO). Це змагання вважають найпрестижнішим у світі для юних математиків, і дотепер ідеальний результат був рідкісним досягненням навіть для найталановитіших представників людства, пише Tech Xplore.

Цьогоріч у турнірі, який проходив у Шанхаї, взяли участь 666 претендентів із різних країн світу. Усі вони – молоді люди віком до 20 років, що пройшли жорсткий відбір у своїх державах. Попри надзвичайно високий рівень підготовки учасників, лише сім осіб змогли набрати максимальні 42 бали за результатами офіційного заліку. Тепер до цієї елітної групи приєдналися й алгоритми.

Хто стоїть за цифровим проривом?

Компанія Huawei представила свою систему під назвою Celia, яка продемонструвала всебічні здібності до розв'язання складних проблем у різних галузях математики. Водночас модель dots-note-3.0 від Xiaohongshu (міжнародна назва RedNote) брала участь у такому випробуванні вперше й відразу показала максимальний результат.

Ми в захваті від цього результату, оскільки отримати ідеальний бал на IMO надзвичайно складно,

– прокоментував представник компанії Xiaohongshu.

Розробники підкреслили, що раніше великі мовні моделі ніколи не демонстрували ідеального результату в межах офіційного процесу оцінювання. Щоб забезпечити чистоту експерименту, технологічним компаніям надали завдання лише після того, як їх розв'язали люди.

Умови були суворими: ШІ мав надати рішення протягом чітко визначеного часу без будь-якого втручання з боку людини. Отримані результати передали організаторам IMO для перевірки за тими ж критеріями, що й роботи живих учасників.

Стрімка еволюція алгоритмів

Шлях штучного інтелекту до математичного олімпу був неймовірно коротким. Ще у 2024 році модель від Google досягла рівня срібної медалі, зумівши розв'язати чотири з шести задач. У 2025 році системи від Google та OpenAI вже претендували на золоті нагороди за кількістю балів, проте вони все одно поступалися п'ятьом кращим учасникам-людям, які набрали максимум. Сьогодні ж ситуація змінилася докорінно.

Діді Дас, партнер американської інвестиційної фірми Menlo Ventures, провів власне тестування чотирьох передових моделей на цьогорічних задачах. Результати виявилися ідентичними: системи від OpenAI, Anthropic, стартапу Axiom Math, а також модель Kimi K3 від китайської Moonshot AI набрали 42 бали з 42 можливих.

Межа штучного інтелекту офіційно просунулася далеко за межі математики IMO,

– заявив партнер американської інвестиційної фірми Menlo Ventures Діді Дас.

Такий прогрес вказує на те, що ШІ перестав бути просто інструментом для швидких обчислень чи пошуку інформації. Сучасні моделі опановують логіку, абстрактне мислення та здатність до побудови складних доведень.

Якщо раніше вважали, що олімпіадна математика вимагає творчої іскри, недоступної коду, то теперішні результати змушують переглянути ці переконання. Це відкриває двері до використання штучного інтелекту в серйозних наукових дослідженнях, де він зможе допомагати вченим перевіряти складні гіпотези або навіть відкривати нові математичні закономірності, які раніше залишалися поза межами людського розуміння.