Існує висока ймовірність того, що штучний інтелект OpenAI знищить або завдасть шкоди людству

Колишній дослідник управління в OpenAI Даніель Кокотайло (Daniel Kokotajlo) прогнозує 70-відсоткову ймовірність того, що штучний інтелект (ШІ) може знищити людство або завдати йому катастрофічної шкоди.

Цей тривожний прогноз з'явився після відкритого листа нинішніх і колишніх співробітників OpenAI, які стверджували, що їх змушують мовчати про проблеми безпеки.

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В інтерв'ю The New York Times Кокотайло звинуватив OpenAI у применшенні екзистенційних ризиків загального штучного інтелекту (GAI). Він припустив, що керівництво компанії надмірно захоплене потенційними перевагами ШІ, нехтуючи серйозними небезпеками.

Найбільш шокуюче твердження Кокотайло полягало в тому, що ймовірність того, що ШІ завдасть серйозної шкоди людству, становить приблизно 70 відсотків – тривожно висока цифра, яка була б неприйнятною для будь-якого важливого життєвого рішення, але OpenAI, схоже, не зупинилася.

Ризик p(doom)

p(doom), або ймовірність того, що ШІ призведе до людської катастрофи, є предметом гарячих дискусій у спільноті машинного навчання. Кокотайло, який приєднався до OpenAI у 2022 році, спочатку займався прогнозуванням прогресу ШІ, але незабаром переконався, що повноцінний ШІ може бути досягнутий до 2027 року.

У відкритому листі, підписаному Кокотайло та іншими відомими діячами з Google DeepMind, Anthropic і піонером ШІ Джеффрі Хінтоном, наголошується їхнє "право попередити" громадськість про ризики ШІ.

Хінтон, якого називають "хрещеним батьком ШІ", залишив Google минулого року через подібні побоювання.

Кокотайло був настільки переконаний у небезпеці, що особисто закликав генерального директора OpenAI Сема Альтмана надати пріоритет безпеці та впровадити надійні засоби захисту. Хоча Альтман, здавалося, спочатку погодився, Кокотайло відчув, що його прихильність була поверхневою.

Розчарований, Кокотайло подав у відставку в квітні, написавши в електронному листі, що він "втратив впевненість у тому, що OpenAI буде поводитися відповідально" в своєму прагненні розробити ШІ, близький до людського рівня.

Світ не готовий, і ми не готові. Я стурбований тим, що ми поспішаємо вперед, незважаючи ні на що, і раціоналізуємо наші дії,

– написав він.

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Оскільки галузь ШІ продовжує розвиватися швидкими темпами, застереження таких інсайдерів, як Кокотайло, акцентують на нагальній потребі у збалансованому підході, який би ретельно зважував інновації та потенційні ризики. Дискусія про майбутнє ШІ та його вплив на людство ще далека від завершення.