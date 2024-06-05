Цей тривожний прогноз з'явився після відкритого листа нинішніх і колишніх співробітників OpenAI, які стверджували, що їх змушують мовчати про проблеми безпеки.

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В інтерв'ю The New York Times Кокотайло звинуватив OpenAI у применшенні екзистенційних ризиків загального штучного інтелекту (GAI). Він припустив, що керівництво компанії надмірно захоплене потенційними перевагами ШІ, нехтуючи серйозними небезпеками.

Найбільш шокуюче твердження Кокотайло полягало в тому, що ймовірність того, що ШІ завдасть серйозної шкоди людству, становить приблизно 70 відсотків – тривожно висока цифра, яка була б неприйнятною для будь-якого важливого життєвого рішення, але OpenAI, схоже, не зупинилася.

Ризик p(doom)

p(doom), або ймовірність того, що ШІ призведе до людської катастрофи, є предметом гарячих дискусій у спільноті машинного навчання. Кокотайло, який приєднався до OpenAI у 2022 році, спочатку займався прогнозуванням прогресу ШІ, але незабаром переконався, що повноцінний ШІ може бути досягнутий до 2027 року.

У відкритому листі, підписаному Кокотайло та іншими відомими діячами з Google DeepMind, Anthropic і піонером ШІ Джеффрі Хінтоном, наголошується їхнє "право попередити" громадськість про ризики ШІ.

До речі, Хінтон, якого називають "хрещеним батьком ШІ", залишив Google минулого року через подібні побоювання.

Кокотайло був настільки переконаний у небезпеці, що особисто закликав генерального директора OpenAI Сема Альтмана надати пріоритет безпеці та впровадити надійні засоби захисту. Хоча Альтман, здавалося, спочатку погодився, Кокотайло відчув, що його прихильність була поверхневою.

Розчарований, Кокотайло подав у відставку в квітні, написавши в електронному листі, що він "втратив впевненість у тому, що OpenAI буде поводитися відповідально" в своєму прагненні розробити ШІ, близький до людського рівня.

Світ не готовий, і ми не готові. Я стурбований тим, що ми поспішаємо вперед, незважаючи ні на що, і раціоналізуємо наші дії,

– написав він.

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Оскільки галузь ШІ продовжує розвиватися швидкими темпами, застереження таких інсайдерів, як Кокотайло, акцентують на нагальній потребі у збалансованому підході, який би ретельно зважував інновації та потенційні ризики. Дискусія про майбутнє ШІ та його вплив на людство ще далека від завершення.