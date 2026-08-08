Як штучний інтелект і супутники змінюють боротьбу з лісовими пожежами в Європі

Лісові пожежі дедалі частіше охоплюють різні куточки світу, а традиційних методів боротьби з ними вже недостатньо. Нові технології дозволяють помічати загрозу значно раніше, однак навіть вони поки не здатні повністю замінити людей.

Європа переживає ще один сезон масштабних лісових пожеж. За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж EFFIS, станом на кінець липня 2026 року вогонь знищив понад 434 тисячі гектарів території, було зафіксовано понад 1400 осередків займання, а в атмосферу потрапило майже 18 мільйонів тонн вуглекислого газу. На цьому тлі дедалі більшої ваги набувають технології раннього виявлення пожеж, які дозволяють виграти найцінніше – час. Про це пише DW.

Як нові технології допомагають випереджати вогонь?

Саме швидкість сьогодні вважається головним фактором успішного гасіння. Невелике займання, спричинене недопалком чи іскрою від багаття, за лічені хвилини може перетворитися на масштабну катастрофу. Тому сучасні системи дедалі більше покладаються не лише на людей, а й на супутники, камери зі штучним інтелектом та алгоритми прогнозування.

Одним із найвідоміших прикладів стала німецька компанія OroraTech, про яку розповідає Deutsche Welle. Стартап із Мюнхена використовує власне угруповання тепловізійних супутників, здатних виявляти осередки займання навіть уночі та крізь густий дим. Це стало можливим завдяки інфрачервоним датчикам, що фіксують найменші температурні відмінності.

За словами співзасновника компанії Томаса Ґрюблера, традиційні супутники NASA та Європейського космічного агентства зазвичай фотографують одну й ту саму місцевість лише у визначений час доби. Проте більшість пожеж починається вже після обіду. Саме цей проміжок і покликані закрити власні супутники OroraTech.

"Ми робимо ці дані придатними для практичного використання", – пояснює Томас Ґрюблер. За його словами, компанія не просто виявляє теплові аномалії, а поєднує інформацію із власних супутників, NASA, Європейського космічного агентства та інших джерел, після чого алгоритми штучного інтелекту формують прогноз розвитку пожежі, оцінюють потенційні наслідки та передають екстреним службам рекомендації буквально за кілька хвилин.

Компанія стверджує, що вже сьогодні експлуатує найбільше у світі угруповання тепловізійних супутників серед приватних операторів. До 2028 року вона планує досягти такого рівня покриття, щоб будь-яка точка Землі сканувалася кожні 15 хвилин.

Штучний інтелект замість людей на пожежних вежах

Як повідомляє BBC, у французькому регіоні Жиронда, який цього літа особливо постраждав від пожеж, людських спостерігачів майже повністю замінили автоматизовані камери зі штучним інтелектом. Якщо раніше за лісами стежили люди на спеціальних вежах, то тепер цю роботу виконують алгоритми.

Пожежник із 24-річним досвідом Гійом Мілле зазначає, що найбільша зміна останніх років відбулася саме у сфері виявлення пожеж.

"Камера зі штучним інтелектом майже безпомилково відрізняє дим від пилу, який піднімає трактор у полі", – говорить він.

Такі системи здатні виявляти займання на відстані до 20 кілометрів, а кількість хибних спрацьовувань суттєво скоротилася.

Французький стартап FireTracking пішов ще далі. Як пояснює його генеральний директор Жан-Сімон Шодьє, після виявлення пожежі система миттєво надсилає повідомлення рятувальникам. Вони бачать відео з 40-кратним збільшенням, точні координати осередку займання, розташування найближчих будівель, а також прогноз поширення вогню з урахуванням погоди, вологості та напрямку вітру.

За словами Шодьє, лише за останні дні система сім разів виявила пожежі приблизно на 15 хвилин раніше, ніж про них повідомили очевидці.

"Якщо подарувати пожежникам хоча б 15 хвилин, це може стати різницею між катастрофою і пожежею, яка охопить лише два – три гектари", – наголошує він.

Водночас він наводить просту аналогію: "Після однієї хвилини пожежу можна загасити склянкою води. Через дві хвилини знадобиться автоцистерна. Через три – уже доведеться піднімати в повітря літак Canadair."

Чому технології поки не можуть замінити пожежників?

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, експерти наголошують: він допомагає знаходити пожежі, але не ліквідовує їх.

У Франції вже випробовують сонячні дрони в межах програми Condor, які можуть патрулювати великі території автономно. В Іспанії тестують систему SenForFire, що виявляє гази, які виділяються ще до появи відкритого полум'я. Інші компанії працюють над важкими безпілотниками, здатними переносити понад одну тонну води або автоматично скидати вогнегасні речовини.

Втім навіть такі рішення мають обмеження. За словами Гійома Мілле, жодна сучасна технологія поки не здатна замінити людей, які безпосередньо прокладають пожежні рукави та локалізують полум'я.

Навіть літак Canadair, який за один виліт може скинути 6000 літрів води, лише послаблює інтенсивність вогню. Остаточно ліквідовують пожежу рятувальники на землі.

Як Європа перебудовує систему реагування?

Паралельно Європейський Союз розширює власну систему реагування на масштабні пожежі. Як повідомляє Euronews, ключовими елементами стали Механізм цивільного захисту ЄС, резерв rescEU, Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ERCC, а також супутникові системи Copernicus і EFFIS.

У сезоні 2026 року Єврокомісія привела у готовність 22 пожежні літаки, п'ять гелікоптерів, 777 пожежників із 14 країн та 21 спеціалізовану команду. Додатково на Кіпрі відкрили новий логістичний хаб для швидкого перекидання авіації.

Однак експерти попереджають, що самих літаків і техніки вже недостатньо. Лісівник Європейського лісового інституту Александер Гельд наголошує, що кліматичні зміни лише посилюють проблему, але не є її єдиною причиною. Не менш важливими залишаються способи управління лісами, покинуті сільськогосподарські землі та поширення монокультур сосни й евкаліпта, які роблять ландшафти більш вразливими до вогню.

Саме тому Єврокомісія дедалі більше зміщує акцент із ліквідації наслідків на профілактику. Водночас фахівці визнають, що цей перехід потребує років інвестицій і координації між країнами.

У підсумку сучасні технології вже змінюють боротьбу з лісовими пожежами. Супутники, штучний інтелект, безпілотники та цифрові карти дозволяють виявляти загрозу значно швидше, прогнозувати її розвиток і ефективніше координувати рятувальників. Проте вирішальним елементом поки залишаються люди. Саме пожежники, а не алгоритми, ставлять остаточну крапку у боротьбі з вогнем.