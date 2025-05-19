Майбутнє без старту: як штучний інтелект витісняє молодь із ринку праці

У світі встановлено понад 217 тисяч таких терміналів, і, за підрахунками експертів із праці, їхнє впровадження скорочує до 40% низькокваліфікованих робочих місць у роздрібній торгівлі вже протягом першого року, розповідає 24 Канал.

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Водночас каси самостійного обслуговування не такі вже й самостійні. Згадайте, коли востаннє використовуючи таку касу, ви повністю обходилися без допомоги персоналу?

Завжди щось піде не так, то не правильно сканується товар, то якийсь з продуктів "не бачить" відповідна зона, коли ви кладете його після команди термінала. І так майже кожен раз, тож виникає логічне питання – кому справді вигідна ця технологія?

Особливо гостро цю дилему відчуває покоління Z, яке саме зараз намагається вийти на ринок праці. І мова не лише про каси самообслуговування – штучний інтелект дедалі активніше проникає в усі сфери зайнятості.

Згідно з нещодавнім звітом Oxford Economics Group, рівень безробіття серед нещодавніх випускників вищих навчальних закладів у США зростає. Причиною цьому аналітики називають витіснення початкових позицій штучним інтелектом.

Зокрема, серед молоді віком від 22 до 27 років працевлаштування в галузях STEM (наука, технології, інженерія та математика) зменшилося на 8% з 2022 року. Історично випускники завжди мали нижчий рівень безробіття, ніж загальне населення, але зараз ситуація змінилася. Рівень безробіття серед молоді з вищою освітою зростає швидше, ніж у країні загалом.

Виконавчий директор LinkedIn Аніш Раман у своїй авторській колонці пояснив: першою страждає саме нижня сходинка кар’єрної драбини. У сфері технологій, наприклад, прості завдання на кшталт написання коду або його налагодження, які традиційно були стартом для молодих фахівців, тепер часто виконуються алгоритмами.

У галузі юриспруденції штучний інтелект бере на себе рутинну документаційну роботу, а в роздрібній торгівлі – спілкування з клієнтами, що нерідко викликає роздратування серед споживачів.

Ці зрушення здаються точковими, але ринок праці – складна система, і Раман попереджає, що зміни на нижньому рівні можуть викликати ланцюгову реакцію в економіці. Якщо стартові позиції зникнуть, молодим людям без впливових знайомств і соціального капіталу буде ще важче знайти роботу.

Він нагадує: коли Сполучені Штати втратили виробничі робочі місця, постраждали не лише гаманці, а й цілі спільноти, що призвело до серйозних соціальних і політичних наслідків.

Наскільки готовий штучний інтелект реально замінити молодих фахівців – інше питання. Ранні звіти показують, що технологія ще не досягла того рівня ефективності, який їй приписують.

І хоча керівники корпорацій продовжують захоплено говорити про "інновації" та "перевизначення праці", ці наративи можуть маскувати інші процеси – зокрема гігіфікацією праці та витіснення соціально вразливих груп.

Гігфікація прац і Це тенденція, згідно з якою короткострокова зайнятість та часта зміна роботи стають нормою у різних галузях. Це явище виникло через цифрову трансформацію, пандемію та розвиток віддаленої роботи, що дозволяє працівникам швидко знаходити нові можливості.

Дослідники та профспілки вже б’ють на сполох: уразливі працівники – не лише початківці, а й представники меншин, мігранти та люди похилого віку – можуть першими відчути на собі наслідки "революції ШІ".