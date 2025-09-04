Microsoft розробляє нову функцію, яка значно спростить взаємодію між комп'ютерами на Windows та смартфонами на Android. Йдеться про можливість синхронізації буфера обміну, що дозволить легко переносити скопійований на комп'ютері текст безпосередньо на мобільний пристрій. Ця інтеграція з'явиться в системі Phone Link.

Як працюватиме нова інтеграція?

Хоча інструменти для синхронізації буфера обміну між Windows та Android існували й раніше, останнім часом надійних рішень бракувало через зміни в політиці Android щодо доступу до буфера обміну. Тепер Microsoft вирішила запропонувати власне нативне рішення, пише 24 Канал з посиланням на Windows Latest.

Дивіться також Усе, що потрібно знати про майбутнє припинення підтримки Windows 10

Нову можливість помітили ентузіасти у ранніх тестових збірках Windows. Для її активації потрібно увімкнути опцію "Доступ до буфера обміну ПК" у програмі Phone Link та відповідне налаштування в системних параметрах. Після цього скопійований на комп'ютері текст, посилання чи інший контент миттєво стає доступним для вставки на Android-пристрої.

Ключова перевага нового методу полягає в тому, що він працює на системному рівні. Дані синхронізуються із загальним буфером обміну Android, а не з якоюсь конкретною програмою, наприклад, власною клавіатурою від Microsoft SwiftKey. Це означає, що функція сумісна з будь-якими клавіатурами, включно з популярними Gboard від Google та Samsung Keyboard. Перші користувачі вже протестували функцію й кажуть, що все працює з деякими збоями, однак варто врахувати, що це лише тестування, а не фінальна версія.

Як налаштувати синхронізацію буфера обміну / Фото Windows Latest

Які мінуси?

Наразі у функції є один суттєвий недолік. Синхронізація працює лише в односторонньому порядку – з Windows на Android. Скопіювати щось на телефоні та вставити на комп'ютері поки що неможливо. Імовірно, ця можливість з'явиться пізніше, але поки що про це нічого не відомо.

Проте навіть у такому вигляді ця можливість буде корисною для швидкого перенесення паролів, посилань чи фрагментів тексту з ПК на смартфон. Вам більше не знадобиться відправляти щось через месенджери, щоб перенести текст з одного пристрою на інший.

Що треба знати додатково?

Для роботи функції обов'язковою є наявність на комп'ютері та смартфоні програми Phone Link. Це застосунок від самої Microsoft, призначений для синхронізації комп'ютерів під керуванням Windows із мобільними пристроями на базі Android та iOS. Він дозволяє отримати доступ до функцій і файлів смартфона безпосередньо на ПК.

Phone Link надає користувачам низку можливостей для взаємодії зі смартфоном через комп'ютер: