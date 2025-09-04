Microsoft разрабатывает новую функцию, которая значительно упростит взаимодействие между компьютерами на Windows и смартфонами на Android. Речь идет о возможности синхронизации буфера обмена, что позволит легко переносить скопированный на компьютере текст непосредственно на мобильное устройство. Эта интеграция появится в системе Phone Link.

Как будет работать новая интеграция?

Хотя инструменты для синхронизации буфера обмена между Windows и Android существовали и раньше, последнее время надежных решений не хватало из-за изменений в политике Android по доступу к буферу обмена. Теперь Microsoft решила предложить собственное нативное решение, пишет 24 Канал со ссылкой на Windows Latest.

Смотрите также Все, что нужно знать о предстоящем прекращении поддержки Windows 10

Новую возможность заметили энтузиасты в ранних тестовых сборках Windows. Для ее активации нужно включить опцию "Доступ к буферу обмена ПК" в программе Phone Link и соответствующую настройку в системных параметрах. После этого скопированный на компьютере текст, ссылки или другой контент мгновенно становится доступным для вставки на Android-устройства.

Ключевое преимущество нового метода заключается в том, что он работает на системном уровне. Данные синхронизируются с общим буфером обмена Android, а не с какой-то конкретной программой, например, собственной клавиатурой от Microsoft SwiftKey. Это означает, что функция совместима с любыми клавиатурами, включая популярные Gboard от Google и Samsung Keyboard. Первые пользователи уже протестировали функцию и говорят, что все работает с некоторыми сбоями, однако стоит учесть, что это только тестирование, а не финальная версия.

Как настроить синхронизацию буфера обмена / Фото Windows Latest

Какие минусы?

Сейчас у функции есть один существенный недостаток. Синхронизация работает только в одностороннем порядке – с Windows на Android. Скопировать что-то на телефоне и вставить на компьютере пока невозможно. Вероятно, эта возможность появится позже, но пока об этом ничего не известно.

Однако даже в таком виде эта возможность будет полезной для быстрого переноса паролей, ссылок или фрагментов текста с ПК на смартфон. Вам больше не понадобится отправлять что-то через мессенджеры, чтобы перенести текст с одного устройства на другое.

Что нужно знать дополнительно?

Для работы функции обязательно наличие на компьютере и смартфоне программы Phone Link. Это приложение от самой Microsoft, предназначено для синхронизации компьютеров под управлением Windows с мобильными устройствами на базе Android и iOS. Оно позволяет получить доступ к функциям и файлам смартфона непосредственно на ПК.

Phone Link предоставляет пользователям ряд возможностей для взаимодействия со смартфоном через компьютер: