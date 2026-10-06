Siri на базі ШІ затримується в ЄС – Apple може змусити користувачів чекати

Apple вже випустила iOS 27, але одна з головних нових можливостей системи досі недоступна європейським користувачам. Причина пов'язана не лише з технічними труднощами.

Однією з ключових новинок iOS 27 та iPadOS 27 стала оновлена Siri з можливостями штучного інтелекту. Однак користувачі в Європейському Союзі поки не можуть скористатися цією функцією, хоча Apple випустила нові операційні системи ще минулого місяця. Про це пише GSMarena.

Чому Siri з ШІ досі недоступна в ЄС?

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, якого вважають надійним джерелом інформації про Apple, швидкого запуску Siri AI в ЄС очікувати не варто. Він стверджує, що компанія не планує робити функцію доступною в регіоні найближчим часом.

Причина ситуації пов'язана з регуляторними вимогами Європейського Союзу. Apple вже неодноразово стикалася з необхідністю адаптувати свої продукти та сервіси до європейського законодавства, а запуск нових ШІ-функцій також відбувається з урахуванням цих обмежень.

Apple може використати невдоволення користувачів

Найцікавіша частина повідомлення Гурмана стосується можливої стратегії Apple щодо ЄС.

За його інформацією, компанія може розглядати відсутність Siri AI у Європі як спосіб змусити власних користувачів тиснути на європейських регуляторів. Йдеться про те, щоб незадоволені покупці вимагали від ЄС переглянути підхід до регулювання технологічних компаній.

Таким чином, Apple потенційно може розраховувати на своєрідний ланцюжок: користувачі купують пристрої, але не отримують одну з головних рекламованих функцій, після чого починають вимагати змін від європейських органів влади.

Втім, ця інформація залишається на рівні повідомлення джерела, а Apple офіційно не підтверджувала таку стратегію. Якщо компанія справді використовує відсутність функції як важіль у суперечці з європейськими регуляторами, це може стати досить незвичним підходом до вирішення проблеми.

Коли Siri AI все ж може з'явитися в Європі?

Для прогнозу термінів запуску Гурман пропонує звернути увагу на попередній досвід Apple із функціями Apple Intelligence.

Перші можливості Apple Intelligence стали доступними за межами Європейського Союзу в жовтні 2024 року. Європейським користувачам вони почали надходити лише в березні 2025 року.

Таким чином, тоді затримка становила приблизно п'ять місяців. За оцінкою Гурмана, приблизно такий самий термін можна вважати найкращим можливим сценарієм для Siri AI. Тобто навіть за сприятливих умов європейським користувачам, імовірно, доведеться чекати кілька місяців після запуску функції в інших регіонах.

Однак журналіст не виключає значно гіршого варіанту. За його прогнозом, затримка із Siri AI в Європейському Союзі може виявитися "значно довшою".

Точну дату запуску Apple поки не називає.

Для власників iPhone та iPad у ЄС це означає, що оновлення до iOS 27 та iPadOS 27 саме по собі не гарантує доступу до всіх можливостей нової Siri. Користувачам доведеться чекати окремого рішення Apple щодо європейського ринку.

Чому це важливо для Apple? Ситуація із Siri AI демонструє проблему, з якою Apple вже стикається на європейському ринку. Компанія прагне одночасно розвивати власні ШІ-функції та дотримуватися вимог Європейського Союзу.

Для Apple це особливо важливо на тлі того, що штучний інтелект став одним із ключових напрямів розвитку смартфонів та планшетів. Якщо користувачі в інших регіонах отримують нові можливості Siri раніше, європейські покупці можуть відчувати, що отримують неповну версію продукту.

Поки Apple не оголосила офіційних термінів запуску Siri AI в ЄС. Тому п'ятимісячна затримка, заснована на досвіді Apple Intelligence, є лише орієнтиром, а не гарантованою датою. У найкращому випадку європейський запуск може відбутися через кілька місяців після інших регіонів. У гіршому – користувачам доведеться чекати значно довше.