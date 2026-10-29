SK Hynix сказали, коли закінчиться дефіцит оперативної пам’яті

Південнокорейська SK Hynix очікує, що попит на мікросхеми пам’яті перевищуватиме виробничі можливості щонайменше до 2030 року. Через розвиток ШІ-дата-центрів оперативна пам’ять і накопичувачі для споживчої техніки можуть дорожчати й надалі.

SK Hynix, один із найбільших світових виробників мікросхем пам’яті, у квартальному звіті від 28 жовтня спрогнозувала, що попит на пам’ять перевищуватиме виробничі потужності до кінця десятиліття. Про це пише PCworld.

Чому дефіцит пам’яті триватиме до 2030 року?

Головною причиною залишається стрімке розширення інфраструктури штучного інтелекту. Дата-центрам, які навчають і запускають ШІ-моделі, потрібні великі обсяги пам’яті. Надалі попит може зрости ще більше через поширення ШІ в інших галузях, зокрема в робототехніці та автономному транспорті.

Швидко наростити виробництво складно. Будівництво нових підприємств із виробництва напівпровідників і вихід на необхідні обсяги випуску займають щонайменше кілька років. Водночас виготовлення сучасних мікросхем пам’яті стає дедалі складнішим із технологічного погляду.

SK Hynix уже уклала довгострокові угоди на постачання, які охоплюють понад половину запланованих виробничих потужностей компанії на 2027 і 2028 роки.

Раніше цього року виробник також оголосив про інвестиції в розмірі 13 мільярдів доларів у великий виробничий комплекс. Проте підприємство має запрацювати лише у 2030 році, тож воно не зможе швидко компенсувати поточний дефіцит.

Інший великий виробник пам’яті, Samsung, також очікує, що дефіцит триватиме щонайменше до 2028 року. Це свідчить, що проблема охоплює весь ринок і не обмежується одним постачальником.

Як дефіцит вплине на ціни комп’ютерів і смартфонів?

Виробники пам’яті мають фінансові стимули спрямовувати ресурси на корпоративні продукти для ШІ-серверів. Такі рішення користуються високим попитом, тому випуск споживчих модулів оперативної пам’яті та накопичувачів може стагнувати або скорочуватися.

Для звичайних покупців це означає ризик подальшого зростання цін і обмеженої доступності комплектуючих. Дефіцит може впливати на різні категорії пристроїв, зокрема смартфони, ноутбуки, відеокарти та розумну домашню техніку.

Наскільки сильно подорожчають конкретні пристрої, залежатиме від обсягів постачання, виробничих витрат і рішень компаній щодо цін. Однак прогноз SK Hynix вказує, що швидкого повернення до стабільного балансу між попитом і пропозицією ринок пам’яті поки не очікує.