Початок усього: канадські скам'янілості показали найдавніші докази руху та розмноження

На північному заході Канади дослідники натрапили на справжню "капсулу часу", яка змушує науковців переглянути фундаментальні уявлення про розвиток тваринного світу. Знайдені артефакти свідчать, що ключові біологічні процеси з'явилися набагато раніше, ніж вважали досі.

Коли насправді почалася еволюція складного життя?

Протягом майже 3 мільярдів років життя на нашій планеті залишалося примітивним і обмежувалося світом мікроорганізмів. Однак настав переломний момент, коли з'явилися перші складні істоти, від яких ведуть свій родовід усі сучасні види – від медуз до людей. Нове дослідження, результати якого опублікувало видання SciTechDaily, свідчить, що цей перехід відбувся значно швидше та раніше, ніж припускала наука. В горах Маккензі на Північно-Західних територіях Канади палеонтологи виявили унікальне місце з відбитками організмів едіакарської біоти, вік яких сягає 567 мільйонів років.

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Протягом 3 мільярдів років у житті на Землі домінували мікроби. Потім раптово ми отримуємо цих дивних на вигляд морських тварин, достатньо великих, щоб їх можна було побачити, і здатних до поведінки, яку ми вважали б знайомою сьогодні,

– прокоментував провідний автор дослідження та куратор відділу палеонтології безхребетних в Американському музеї природної історії Скотт Еванс.

Дослідники знайшли понад 100 скам'янілостей, серед яких ідентифікували шість груп організмів, які раніше ніколи не фіксували на території Північної Америки. Найбільшою несподіванкою став вік знахідок: вони виявилися на 5 – 10 мільйонів років старшими за всі відомі раніше зразки так званого Біломорського комплексу. Це відкриття фактично стирає чітку межу між двома найдавнішими періодами еволюції багатоклітинних – Авалонським та Біломорським.

Хто населяв океан пів мільярда років тому?

Знайдені організми мали м'які тіла, позбавлені кісток чи панцирів, що робить їхнє збереження у вигляді скам'янілостей справжнім науковим дивом.

Серед найцікавіших екземплярів вчені виділяють Dickinsonia – плоску істоту, схожу на млинець, яка пересувалася морським дном і поглинала поживні речовини всією поверхнею тіла.

– плоску істоту, схожу на млинець, яка пересувалася морським дном і поглинала поживні речовини всією поверхнею тіла. Також дослідники описали Funisia – нерухомі трубчасті організми, що жили колоніями. Саме вони надали найдавніші докази статевого розмноження, яке відбувалося шляхом одночасного викиду клітин у воду, як це роблять сучасні корали.

– нерухомі трубчасті організми, що жили колоніями. Саме вони надали найдавніші докази статевого розмноження, яке відбувалося шляхом одночасного викиду клітин у воду, як це роблять сучасні корали. Особливу увагу привернула Kimberella – істота з мускулистою "ногою", за допомогою якої вона шкребла морське дно в пошуках їжі. Вчені вважають її раннім родичем молюсків і найстарішим відомим представником двобічно-симетричних тварин. До цієї величезної групи, що має чітко виражені передню, задню частини та дзеркальну симетрію тіла, належить понад 99 відсотків сучасних видів тварин.

– істота з мускулистою "ногою", за допомогою якої вона шкребла морське дно в пошуках їжі. Вчені вважають її раннім родичем молюсків і найстарішим відомим представником двобічно-симетричних тварин. До цієї величезної групи, що має чітко виражені передню, задню частини та дзеркальну симетрію тіла, належить понад 99 відсотків сучасних видів тварин. Також у канадських скелях знайшли Eoandromeda – ймовірну прадавню медузу з вісьмома спіральними щупальцями.

Глибоководна колиска інновацій

Важливим аспектом знахідки є середовище, у якому мешкали ці істоти. Аналіз гірських порід показав, що ці організми жили на значній глибині, подалі від берега. Це суперечить традиційному уявленню про те, що еволюційні прориви відбувалися на мілководді. Дослідники вважають, що саме стабільність глибоких вод стала ключовим фактором для розвитку життя.

Ми звикли думати про глибокий океан як про темне, непривітне місце, але він також є відносно стабільним, з невеликою кількістю коливань температури та кисню, необхідних для більшості тварин. Ця стабільність могла забезпечити ключові можливості для підтримки раннього тваринного життя,

– заявив Скотт Еванс.

Ця робота базується на багаторічних геологічних розвідках у регіоні, які проводили за підтримки та дозволу корінних народів сахту дене та метисів. Науковці планують продовжувати розкопки, адже нижче знайденого шару залягають сотні метрів породи, які можуть ховати ще давніші секрети виникнення життя.

"Це справді захоплює. Враховуючи наше розуміння регіональної геології на північному заході Канади, тут є величезний потенціал для перегляду нашого розуміння історії Землі едіакарського періоду", – підсумував співавтор дослідження та доцент Дартмутського коледжу Джастін Штраус.

Попри те, що ці істоти зникли мільйони років тому, саме вони заклали генетичний та поведінковий фундамент для всієї біосфери, яку ми бачимо сьогодні.