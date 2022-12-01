Кількість користувачів 5G майже досягла мільярда: де покриття найкраще

Технологія 5G скоро досягне важливої ​​віхи. Виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson повідомляє у своєму останньому звіті, що до кінця року по всьому світу буде підключено 1 мільярд бездротових абонентів.

Звісно, 5G ще дуже далеко до показників розповсюдження 4G. Остання технологія за два роки зросла до 5 мільярдів користувачів, але вже до кінця 2022 року вона сягне піку свого зростання. Новим стандартом підключення стане саме 5G. Однак у цьому є й погані новини: доведеться більше платити.

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Про що каже звіт

У Північній Америці, де оператори заявляють про верховенство 5G протягом останніх трьох років, близько 35 відсотків абонентів мобільного зв'язку будуть на 5G в кінці 2022 року. При цьому рівень охоплення називають цілих 80% населення.

Імовірно, така різниця в охопленні та фактичних користувачах виникла через те, що досі не всі мають смартфони з 5G.

Разом із тим Ericsson наводить відчутний мінус – ціну. Оператори стягують надбавку за високі швидкості, і це, ймовірно, не зміниться найближчим часом. Компанія бачить цю тенденцію в усьому світі.

Звіт вказує переважно на Західну Європу, де зазвичай можна побачити бездротові плани, розділені на різні рівні швидкості. Але це не поодинока практика. Приблизно 25 відсотків операторів додають близько 40 відсотків до ціни тарифного плану за 5G.

Де найбільше

Згідно з дослідженням, 5G є найбільш швидкозростаючою технологією мобільного зв'язку, чому сприяють такі чинники, як своєчасний вихід 5G-пристроїв у великої кількості виробників, більш стрімке зниження ціни на такі гаджети, ніж це було з 4G-апаратами, і масштабне розгортання мереж п'ятого покоління в Китаї. Експерти зазначають, що кількість 5G-абонентів досягла одного мільярда на два роки швидше, ніж це сталося з технологією 4G після її запуску свого часу.

До кінця листопада 2022 року майже 230 телекомунікаційних компаній розгорнули 5G-мережі. Анонсовані або вже перебувають у комерційній експлуатації понад 700 моделей смартфонів із підтримкою нових мереж.