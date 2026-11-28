Кількість серверів у дата-центрі може коливатися від кількох сотень до мільйонів. Усе залежить від масштабу об'єкта, його призначення, площі та енергетичної інфраструктури.

Дата-центри існують із 1940-х років, хоча сучасні об'єкти суттєво відрізняються від перших обчислювальних центрів. Сьогодні це спеціалізовані комплекси з тисячами серверів, системами охолодження, резервного живлення та мережевим обладнанням. Про це пише BGR.

Від невеликих центрів до гіпермасштабних комплексів

Кількість серверів залежить передусім від призначення об'єкта. Наприклад, невеликий мікродата-центр може містити приблизно 140 серверів. Корпоративні центри, які компанії будують для власних потреб, зазвичай мають від 500 до 5000 пристроїв.

Більші об'єкти працюють за іншими масштабами. Дата-центри колокації, де компанії орендують місце для власного обладнання, можуть містити від 1000 до 100 000 серверів. Хмарні центри обробки даних зазвичай обслуговують десятки тисяч серверів, тоді як гіпермасштабні комплекси можуть налічувати мільйон і більше пристроїв. За окремими оцінками, найбільші об'єкти потенційно здатні вмістити понад 6 мільйонів серверів.

Які дата-центри мають найбільше серверів?

Один із прикладів масштабного об'єкта – дата-центр China Mobile у Внутрішній Монголії, відомий як Inner Mongolia Information Park. Його загальна площа становить приблизно 10,7 мільйона квадратних футів, або близько 994 тисяч квадратних метрів.

Під час будівництва у 2012 році China Mobile повідомляла, що комплекс здатний обслуговувати 9000 серверних стійок і 100 000 серверів. Згодом об'єкт розширили, тому ці показники не відображають його актуальної місткості. За оцінками DataCentre Magazine, це один із найбільших дата-центрів у світі.

Водночас компанії не поспішають розкривати точну кількість серверів у своїх комплексах. Ці дані можуть вважатися комерційною інформацією. Тому дослідники часто використовують непрямі показники: площу будівель, енергетичну потужність об'єкта або кількість серверних стійок.

Чому площа будівлі не показує точну кількість серверів?

Навіть знаючи загальну площу дата-центру, складно визначити, скільки обладнання він може вмістити. Не весь простір призначений для серверів. За деякими галузевими оцінками, безпосередньо серверні приміщення займають приблизно 65% площі. Решта потрібна для систем охолодження, електроживлення, кабельної інфраструктури, технічного обслуговування та роботи персоналу.

Ще один спосіб оцінити місткість – порахувати серверні стійки. Зазвичай одна стійка має від 42 до 52 одиниць висоти, які позначають як U. Сервери також відрізняються за розмірами: компактні моделі займають 1U, тоді як потужніше обладнання може потребувати 6U.

Наприклад, у стійку на 42U можна встановити 42 компактні сервери висотою 1U або лише сім пристроїв по 6U. Товстіші моделі зазвичай потребують більше простору, але можуть мати кращі можливості для охолодження потужних компонентів.

Саме тому два дата-центри однакової площі можуть суттєво відрізнятися за кількістю серверів. Важливі не лише розміри будівлі, а й тип обладнання, щільність його розміщення, доступна електроенергія та можливості охолодження.