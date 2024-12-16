Apple нібито створює гігантський планшет, який складатиметься вдвоє

Складаний iPad від Apple, якщо такий вийде, матиме розмір двох звичайних планшетів у повністю розкритому стані. При цьому він нібито не матиме видимої складки.

Що про це відомо

Варто нагадати, що раніше ми багато чули про складаний iPhone, однак у якийсь момент його нібито скасували саме через те, що компанія не може позбавитися складки на екрані, яка лишається видимою після розкладання смартфона. Останнє, що з'являлося на цю тему в мережі, свідчило про існування кількох прототипів iPhone з гнучкими екранами, але підтверджень майбутнього релізу досі немає. Нові чутки говорять, що гігантський планшет складки не матиме. Тож або ця інформація помилкова, або компанії вдалося усунути проблему і ми рано чи пізно побачимо обидва пристрої, пише 24 Канал.

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Як повідомив Марк Гурман в традиційному звіті Power On на цих вихідних, Apple розробляє складний пристрій з дисплеєм, що розкривається до майже 20 дюймів (екран розміром 50 сантиметрів по діагоналі). За словами Гурмана, це буде "щось на кшталт гігантського iPad, що розкладається до розміру двох iPad Pro, які стоять поруч", з елементами функціональності як iPad, так і MacBook.

Судячи з усього, ним можна буде користуватися як повністю розкривши, так і під кутом, щоб встановити його на столі, як ноутбук. У такому випадку нижня панель перетворюватиметься на сенсорну клавіатуру.

За словами інсайдера, Apple досягла прогресу зі своїм складаним iPad, причому прототипи компанії таки мають майже непомітну складку.

Варто зазначити, що ще жодній компанії не вдавалося уникнути складок на екрані складаних пристроїв. Це стало однією з причин, чому цей формфактор не досяг тієї популярності, на яку розраховували виробники. Хоча такі компанії, як Samsung уже багато років випускають складані смартфони, вони не наблизилися до звичних нам моноблоків. Тож буде вельми цікаво побачити, що з цим зробить Apple.

Як повідомляється, компанія планує випустити пристрій десь у 2028 році. Але точних термінів, звісно ж, зараз ніхто назвати не зможе. Імовірно, весь цей час, що лишився, компанія витратить на те, щоб прибрати складку повністю, адже вона ще не повністю зникла.