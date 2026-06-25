Apple наблизилася до випуску складаного iPhone – головну проблему нібито вже вирішено

Після років чуток і численних витоків Apple, схоже, наблизилася до фінального етапу підготовки свого першого складаного смартфона. Нові дані вказують, що компанії вдалося усунути одну з найскладніших технічних проблем.

Перший складаний смартфон Apple може перейти до масового виробництва вже наприкінці липня 2026 року. Про це повідомляє корейське видання The Elec із посиланням на джерела в галузі. Якщо інформація підтвердиться, компанія збереже графік запуску пристрою у вересні разом із лінійкою iPhone 18 Pro. Про це пише Digitaltrends.

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Чи готова Apple нарешті випустити складаний iPhone?

Протягом останніх місяців навколо проєкту виникали сумніви щодо термінів виходу. Причиною стали повідомлення про технічні труднощі з шарніром – одним із найважливіших компонентів будь-якого складаного смартфона. Саме надійність цього механізму часто стає слабким місцем перших поколінь подібних пристроїв.

За інформацією The Elec, під час випробувань механізму складання, які передбачали мільйони циклів відкривання та закривання, інженери виявили небажаний шум у роботі шарніра.

Крім того, виробничі допуски окремих деталей виявилися ширшими, ніж очікувала Apple. Через це рівень браку під час складання перевищував внутрішні стандарти компанії. Джерело з Тайваню, знайоме з ланцюгом постачання, стверджує, що більшість цих проблем уже вдалося усунути. Саме це дозволило Apple повернутися до початкового графіка виробництва та підготовки до запуску.

Суперечки навколо дати виходу

Інформація про терміни релізу неодноразово змінювалася. У березні журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що складаний iPhone навряд чи вийде одночасно з моделями iPhone 18 Pro восени 2026 року.

Втім, через кілька тижнів він змінив свою оцінку. За його словами, проєкт знову повернувся до вересневого вікна запуску, хоча тоді виробництво ще не перейшло до повномасштабної фази. Новий звіт The Elec фактично підтверджує останню версію подій і свідчить, що Apple вдалося впоратися з основними технічними труднощами.

Що відомо про характеристики пристрою?

Згідно з численними витоками, перший складаний смартфон Apple отримає основний гнучкий OLED-дисплей діагоналлю 7,8 дюйма, вироблений Samsung Display.

Повідомляється, що екран використовуватиме технологію інтегрованого кольорового фільтра. На відміну від традиційних конструкцій, окремий шар кольорового фільтра не застосовується, що дозволяє зробити дисплей тоншим. На зовнішній стороні пристрою нібито розташують додатковий екран діагоналлю 5,5 дюйма для швидкого доступу до повідомлень, віджетів та інших функцій без необхідності розкривати смартфон.

Очікується також використання нового процесора Apple A20 і модема C2 власної розробки. Основна камера, за чутками, складатиметься з двох модулів. Ще однією несподіваною деталлю може стати відмова від системи Face ID. Замість неї Apple нібито планує використовувати кнопку живлення зі вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.

Можлива назва та ціна

Аналітики й інсайдери припускають, що Apple може позиціонувати новинку як окрему преміальну категорію пристроїв. Саме тому серед можливих назв найчастіше згадується iPhone Ultra. Ціна такого смартфона, за попередніми оцінками, становитиме близько 2000 доларів. Це зробить його одним із найдорожчих масових смартфонів в історії компанії.

Втім, Apple традиційно не коментує витоки щодо майбутніх продуктів, тому остаточні характеристики, назва та вартість можуть відрізнятися від нинішніх прогнозів.

Чому Apple не поспішала зі складаним смартфоном?

На відміну від багатьох конкурентів, які вийшли на ринок складаних пристроїв ще кілька років тому, Apple обрала значно обережніший підхід. Компанія роками тестувала різні конструкції та відкладала запуск доти, доки не була впевнена в надійності ключових компонентів.

Така стратегія може виявитися виправданою. Перші покоління складаних смартфонів інших виробників нерідко стикалися зі скаргами на довговічність екранів, шарнірів та механізмів складання. Якщо Apple справді вдалося усунути проблеми ще до початку продажів, компанія може уникнути частини труднощів, які переслідували піонерів цього сегмента.