Скло Cybertruck розбилося в найбільш неочікуваній ситуації, яку тільки можна собі уявити

За останній рік ми бачили чимало прикладів, коли Cybertruck ламався неочікуваним та навіть смішним чином, викликаючи обурення власників та кепкування в інтернеті. Однак новий випадок переплюнув буквально все.

Що сталося з Cybertruck

Один власник пікапа Tesla стверджує на CybertruckOwnersClub, що під час спроби очистити автівку серветкою з мікрофібри, лобове скло почало руйнуватися просто під руками, вкрившись цілою мережею дрібних тріщин. Здається, не так повинна поводитися начебто "міцна" машина, яка, як обіцяв Маск, зможе вижити на "будь-якій планеті".

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Під час чищення лобового скла новенькою щойно випраною серветкою з мікрофібри лобове скло вкрилося павутинням [тріщин] і розлетілося на друзки. У когось ще є проблеми зі слабким лобовим склом? Це має бути покрито гарантією або відкликанням. Зовсім не задоволений,

– написав автор з ніком Addamk1.

На знімку, який він прикріпив до своєї публікації, можна побачити, що тріщини вкривають все лобове скло:



Тріщини вкривають все лобове скло Cybertruck / Фото Addamk1/CybertruckOwnersClub

Згодом у коментарях автор додав, що чистив скло зсередини й не прикладав надмірної сили та тиску. "Я не думаю, що я настільки сильний", – сказав він.

Користувачка з нікнеймом Crissa написала, що це, ймовірно, дефект, який скло отримало на заводі: "Скло виготовляється під тиском. Воно має багато шарів, і мікроскопічний дефект призведе до того, що воно згодом зламається. Те, що ви робили в цей час, не матиме значення".

Це вже не перший випадок, коли броньоване скло пікапа розбивається за обставин, які воно повинно було б легко витримувати. Компанія стверджує, що скло стійке до граду, але є щонайменше один зареєстрований випадок, коли звичайний град у Техасі змусив скло Cybertruck розбитися.

В іншому випадку злочинець зміг потрапити всередину машини, розбивши вікно з боку водія і здерши його, наче шкірку апельсина.

Чи звертався вже власник до сервісного центру, наразі невідомо.