Не проспіть важливі справи: коли смартфон може не перевести час автоматично

У ніч на 25 жовтня Україна традиційно повертається на зимовий час, перевівши стрілки годинників із 04:00 на 03:00. Більшість сучасних смартфонів роблять це автоматично. Однак через окремі технічні збої та налаштування гаджет може проігнорувати перехід.

Коли автоматична синхронізація дає збій

Головною причиною відсутності автоматичного переведення є ручний режим у системних налаштуваннях дати та часу. Якщо користувач колись вимкнув автовизначення часового поясу або служби геолокації, телефон продовжить "жити" за старим розкладом, пише 24 Канал.

Окремим ризиком під час сезонного переходу є використання активного VPN-з'єднання. Зашифровані тунелі часто блокують мережевий протокол NTP через порт UDP 123 або підміняють геолокацію пристрою. У результаті операційна система вважає, що гаджет перебуває в країні без сезонного часу, і блокує зміну часу.

Колись iPhone поводилися дещо непередбачувано під час початку та завершення літнього часу. Цю проблему давно виправили, але тим часом схожі проблеми виникають і на смартфонах під керуванням Android, які використовують сервери часу time.android.com, хоча ця ситуація настільки рідкісна, що навряд чи у вас є шанс із нею зіткнутися. Крім цього, збої трапляються через затримку сигналів стільникових веж або під час підключення до базових станцій у прикордонних зонах.

Як підготувати гаджет і не проспати

Для усунення ризиків фахівці радять заздалегідь перевірити активацію автоматичного часу та геолокаційного поясу в меню системних налаштувань. Для цього зайдіть у налаштування смартфона, виберіть меню, яке відповідає за дату і час, а потім перевірте, чи встановлені відповідні перемикачі "Автоматичні дата й час" та "Автоматичний часовий пояс".

Також важливо деактивувати VPN перед переведенням стрілок для вільного проходження мережевих пакетів.

Якщо вам потрібне гарантоване пробудження під час переходу на зимовий час, таймер зворотного відліку пропонує найпростіший варіант.

Використання таймера замість звичайного будильника гарантує спрацьовування точно через задану кількість годин, попри будь-які стрибки системного годинника.